İran'da düşen jetin pilotu, Sinan Akçıl'dan şarkı istemiş

Düşen uçakta bulunan kadın pilot Melike Kuvvet'in müzikle yakından ilgilendiği ve albüm yapmak istediği ortaya çıktı.

Şarkıcı Sinan Akçıl, bir ay önce Melike Kuvvet'in, menajerine mesaj atarak kendisinden bir şarkı almak istediğini söyleyip "Allah ailesine sabır versin" dedi. Melike Kuvvet'in, Sinan Akçıl’ın menajeri Tülay Özçelik'e attığı mesaj da şu satırlar yer alıyordu:

''Tülay Hanım iyi geceler, ismim Melike… Askeri ve sivil helikopter ve jet pilotuyum… Az önce Sinan Bey'i dinledim… Müzik çalışmalarım var kendisinden şarkı almak istiyorum, garsonla haber gönderdim rahatsız etmemek için ama yoğunluktan mümkün olmadı sanırım. Acaba birlikte çalışmamız mümkün mü haber verebilirseniz çok sevinirim… İyi geceler''