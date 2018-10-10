Samsun Belediyesi barınağında vicdan sızlatan görüntüler

Samsun Büyükşehir Belediyesi Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezi’nde yaşandığı iddia edilen köpek katliamı vicdanları ayaklandırdı.

Odatv'de yer alan iddialara göre sokaklardan toplanıp ya da barınağa bırakılan köpekler sistematik bir şekilde öldürülüyor. İlaç verilerek uyutulan köpekler daha sonra çöp torbalarının içinde yine Büyükşehir Belediyesine ait Çöp Toplama İstasyonuna bırakılıyor. Köpekler burada presleniyor.

KÖPEKLERİN BESLENMELERİNE İZİN VERİLMİYOR

Odatv’den Bülent Karslıoğlu'nun ulaştığı kaynağa göre, köpekler sistematik bir şekilde kurumda çalışan iki veterinerin emri ile uyutuluyor, beslenmelerine izin verilmiyor. İsmini açıklamak istemeyen kişi, “Yaşadıklarım karşısında psikolojim bozuldu. Geceleri vicdan azabından uyuyamıyorum” diyerek gördüklerini anlattı.

HAYVANLARIN RAHAT YAŞAM ALANI İÇİN KURULDU

Merkezde, hayvan ölümlerine, yemek verilmemesine, mamaların hayvanlara verilmeyerek saklanılmasına şahit olduğunu iddia eden ismini vermek istemeyen kişi, “Kurumda görevli iki veterinerin emirleri doğrultusunda sağlıklı, yaşayabilecek köpeklerin uyutulduklarına şahit oldum. Ziyaretçilerin arttığı, bayramlarda ve 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü öncesi bu uyutmaların fazlaca yaşandığına şahit oldum. Bunun nedenlerinden biri, hayvan sayısı az olunca kafeslerin durumu ve merkezin daha iyi göründüğü gerekçesi. Gelen insanların merkezi daha bakımlı görmesi için köpek sayısı azaltıldığını” öne sürerek, merkeze gönüllülerin ve belediyenin gönderdiği mamalarla ilgili de şu iddialarda bulundu:

“ÖLÜRSE ÖLSÜNLER, MAMA VERMEYECEKSİNİZ”

“Merkeze gelen mamaları köpeklere vermiyorlar. 4 Ekim’de merkeze çok miktarda mama geldi. Mamaları hayvanlara verdirtmediler. Bizlere, ‘Mama vermek yasaktır’ diyorlar. Gerekçelerinin ne olduğunu bilmiyorum. ‘Hayvan ölürse ölsün. Vermeyeceksin mamayı’ diyorlar. Köpekler askeriyeden gelen yemek artıkları ile besleniyor. Gelen mamalara ne yaptıklarını bilmiyorum.”

ÖLEN KÖPEKLERİ ÇÖPE ATIYORLAR

Köpeklerin nasıl öldürüldüklerini de anlatan haber kaynağı iddialarını şöyle sürdürdü:

“Köpekleri, kalplerine anestezi uygulayarak uyutuyorlar. Daha sonra çöp poşetlerine koyarak çöp istasyonuna bırakıyorlar. Çöpe atıyorlar. Bilinçli bir şekilde sağlıklı köpekleri uyutuyorlar. Öldü diye çöpe attıkları köpeklerin bazılarının canlandığı, çevreden gelen uyarılar üzerine tekrar merkeze getirildiği oldu.

Artık dayanılacak gibi değil. Son iki haftadır kafamı yastığa koyup uyuyamıyorum. Yaşadıklarım karşısında psikolojim bozuldu. Geceleri vicdan azabından uyuyamıyorum. Ölen köpekler birbir gözümün önüne geliyor. Geceleri uyuyamıyor, vicdan azabı çekiyorum.”

Merkezde bulunan yüz köpeğe günde iki kova yemek veriliyor. Normalde 4-5 kova verilmesi gerekiyor. Verilen yemekler yetmediği için hayvanlar birbirini yemeye başladı. Bazı yavru köpekler pitbullların arasına atılıyor. Amaçları da ameliyat etmeye fazla hayvan kalmaması. 2018 Ocak ayından bugüne kadar merkezde tahminlerime göre 500 köpek uyutuldu.”