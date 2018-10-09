Peribacalarına beton gölgesi!

DHA - Kapadokya'nın peribacalarıyla dolu Uçhisar, Göreme, Ürgüp ve Çavuşin gibi bölgelerinin yoğun ilgi gördüğünü belirten turist rehberleri, vadilere ve gezi rotalarına çeşitli isimler altında beton yapılar dikildiğini, bu çirkin yapılaşmanın son zamanlarda hız kazandığını kaydetti. Çavuşin'de peribacalarının hemen yanında 'su damı' adı altında ev yapıldığını ileri süren rehberler, kayadan oyma tarihi Çavuşin Kilisesi'nden başlayan bölgenin ortasına inşa edilen yapıyı turistlere anlatmakta güçlük çektiklerini ifade etti. Rehberler, şunları söyledi:

"Bu bölgede vatandaşların tapulu arazileri de yer alıyor. Elbette insanlar arazilerini istedikleri gibi değerlendirebilirler. Bu arazilerde üzüm bağları, meyve ağaçları bulunuyor ve bunlar, doğal güzelliklerle bir bütünlük oluşturuyordu. Ancak bağlar bozulup, ağaçlar kesilerek beton yapılar yapılması kabul edilebilir bir şey değil. Türk turizminin önemli bir parçası olan Kapadokya bölgesinde bu tür yapılarla daha sık karşılaşır olduk."

Geçimlerini bölgeye gelen turistlere yiyecek ve küçük hediyelik eşyalar satarak kazanan bölge sakinleri de peribacaları ve doğal güzellikler arasına inşa edilen yapılardan şikayetçi olduklarını ifade etti. Bölge sakinleri, "Bu bölgede pek çoğumuzun arazisi var. Ancak bazı arkadaşlar, önceden bağ olan arazilerine ev yapıyorlar. Betonlaşma bölge turizmini baltalıyor. Bölgeye turistler, peribacalarını ve bu güzellikleri görmeye geliyor, beton evleri seyretmeye değil" diyerek tepkilerini dile getirdi.