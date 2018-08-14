Çıplak erkek model fotoğrafına hapis

BBC Türkçe- Güney Kore’de bir erkek çıplak modelin fotoğraflarını gizlice çekip ardından internette paylaşan bir kadına 10 ay hapis cezası verildi. Mahkeme, kimliği açıklanmayan kadının ‘kurbanın itibarını geri dönülemez bir şekilde yaraladığı gerekçesiyle’ cezalandırılması gerektiğine hükmetti.

Korea Times aktardığı mahkeme kararında, ‘Kurban ciddi anlamda travma sonrası stres ve depresyon yaşamaktadır ve çıplak modellik kariyerine devam etmesi çok zordur’ ifadeleri kullanıldı. Üstelik başkent Seul’deki Hongik Güzel Sanatlar Fakültesi’nde meydana gelen olayda, çektiği fotoğraflar nedeniyle Mayıs ayında tutuklanan ve cezalandırılan 25 yaşındaki kadının da bir çıplak model olduğu belirtildi.

KARAR ÇİFTE STANDART TARTIŞMASI BAŞLATTI

Mahkemenin aldığı karar ise her yıl yüzde 80’i kadınları hedef alan 6 bindeden fazla, ‘gizli kamera pornosu’ vakası kayda geçilen ülkede ‘çifte standart’ tartışması başlattı. Tuvaletlere, mağazalardaki giyinme kabinlerine, spor salonları ve yüzme havuzlarına gizli kamera yerleştirilmesi ve bu görüntülerin daha sonra porno sitelerinde paylaşılması yaygın bir suç olan ülkede, Güney Koreli kadınlar, mağdur erkek olunca polisin hızla hareket ettiğini, kadın olunca ise dosyayı kapattığını iddia ediyor. Bu vakalarda yakalanan erkeklerin de yeterli ceza almadıkları belirtilirken, resmi verilere göre suçlu bulunan kişilerin sadece yüzde 8,7’sine ceza veriliyor. Geçen yıl kayda geçen 6465 vakada sadece 119 kişi hapis cezası aldı. Daha önce kadınlara karşı ayrımcılık yapıldığını savunan bazı gruplar ülke çapında protesto gösterileri düzenlemişlerdi.

‘MAĞDUR KADINSA POLİS BU KADAR HIZLI DAVRANMIYOR’

Fransız haber ajansı AFP’ye konuşan Kore Siber Cinsel Suçlarla Mücadele Kuruluşu Başkanı Seo Seung-hui, “Polisin benzerine az rastlanan ve mağdurun erkek olduğu bu vakaya yaklaşımının daha önce bir örneği yok” dedi. Seo Seung-hui, “Polisin kurbanların kadın olduğu vakalarda bu kadar hızlı davrandığını nadir görüyoruz” diye konuştu.