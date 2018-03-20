Beşiktaş'ta dev operasyon kararı

Faturayı oyunculara kesen coach Ufuk Sarıca, "Hastalığı tespit ederek kesip atacağız" ifadelerini kullanarak operasyon sinyali verdi!

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde oynadığı son 4 maçın 3'ünü kaybeden, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ise geçtiğimiz hafta içinde Alman rakibi Bayreuth'a elenen ve çeyrek finali göremeden turnuvaya veda eden Beşiktaş Sompo Japan'da fatura oyunculara çıktı.

Siyah-Beyazlı takımın tecrübeli coachu Ufuk Sarıca, hafta sonu Tahincioğlu BSL'de gelen Sakarya Büyükşehir Basketbol yenilgisinin ardından özellikle yabancı oyuncuların performansından duyduğu memnuniyetsizliği bu kez sert açıklamalarla dile getirdi ve bir oyuncu ile yolları ayıracağını açıkça söyledi.

Sarıca, Sakarya maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Bugün bazı oyuncuların kaybetme şeklini ve oyunu terk edişlerini kabul etmiyorum. Bu hastalığın yerini tespit edeceğiz ve tüm takımı kaybetmemek adına bunu kesip atacağız. 2 senedir buradayım, ilk defa böyle bir maç kaybediyoruz. Hiçbir doğruyu yapamadık, bunun için önlemleri alacak olan kişi de benim" demişti.

HEDEFTE CLARK MI VAR?

Tecrübeli antrenörün hedefinde, sezon başında yaşadığı sakatlık sonrası bir türlü bekleneni veremeyen, geçen sezonki performansının çok altında kalan ABD'li uzun forvet Earl Clark olduğu iddia edildi. Clark, Sakarya karşılaşmasında 21 dakika forma giyerken, 1/9 isabetle 3 sayı, 3 ribaundla maçı tamamlamıştı. (HABERTÜRK)