18 Mart 2018 19:27

Fırtına, Cimbom'a göz kırptı

Fırtına, Cimbom'a göz kırptı
Geçtiğimiz hafta Akhisar'ı 3 golle geçen Trabzonspor, Evkur Yeni Malatyaspor'u da 4 golle mağlup etti.
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Bordo Mavililer ilk yarısı 1-1 sona eren maçı ikinci yarıda bulduğu gollerle 4-1 kazanmayı başardı.

Trabzonspor'un özellikle ikinci yarıda üstün oynadığı maçta galibiyetiş getiren golleri Burak Yılmaz penaltıdan Yusuf Yazıcı(2)ve Onazi kaydetti.

Evkur Yeni Malatyaspor'un tek golünü ise Khalid Boutaib attı...
Trabzonspor bu galibiyetin ardından puanını 42'ye yükseltirken, Evkur Yeni Malatyaspor 34 puanda kaldı.

Bu galibiyetle birlikte 2'de 2 yapan Trabzonspor, Süper Lig'deki son 2 maçta 7 gol atarak haftaya karşılaşacağı rakibi Galatasaray derbisine hazır olduğunu gösterdi.

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