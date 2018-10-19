Bilal Çiloğlu'ndan altın madalya

İSTANBUL, (DHA) Gençler Dünya Judo Şampiyonası'nın 2'nci gününde 73 Kg'da tatamiye çıkan judoka Bilal Çiloğlu, altın madalyanın sahibi oldu. Kadınlar 52 Kg'da İrem Korkmaz ise yedinci oldu.

Bahama'nın Nassau kentinde devam eden Gençler Dünya Judo Şampiyonası'nda tatamiye çıkan erkekler 73 Kg'da Bilal Çiloğlu, altın madalya kazanarak birincilik kürsüsünde yer aldı.

Judoka, ilk turu bay geçip ikinci maçında Kanadalı, üçüncü karşılaşmasında Kübalı, çeyrek finalde Kazak rakiplerini ipponla yenerek yarı finale yükseldi. Bu turda Yunan rakibi önünde normal süreyi puansız tamamlayan Çiloğlu altın skorun 23'üncü saniyesinde rakibini üçüncü ihtar sonunda ippona yendi ve finalist oldu. Japon Tsukamoto'ya karşı zorlu bir müsabaka çıkaran Çiloğlu normal sürenin bitimine 4 saniye kala waza-ari puanıyla durumu eşitledi. Altın skorda ikinci waza-ari puanıyla da altın madalyanın sahibi oldu.

Kadınlar 52 Kg'da ise İrem Korkmaz çok iyi başladığı müsabakaların çeyrek finalinden sonra repesaja kaldı. Bu turu geçemeyen Korkmaz, sıkletinde yedinciliği elde etti.

Şampiyonada bugün erkekler 81 Kg'da M. Mustafa Koç ile 90 Kg'da Mert Şişmanlar madalya mücadelesi verecek.