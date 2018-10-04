Standard Liege - Akhisar maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Akhisarspor Belediyespor, UEFA Avrupa Ligi J Grubu ikinci maçında Belçika ekibi Standard Liege'e konuk oluyor. Süper Lig'deki Aytemiz Alanyaspor maçından önce göreve gelen teknik direktör Cihat Arslan, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçına çıkacak. Ege temsilcisi, Standard Liege karşısında Avrupa'daki ilk golünü atmak ve ilk puanlarını almak için mücadele edecek. Grubun diğer karşılaşmasında ise Rus ekibi Krasnodar, İspanyol Sevilla'yı konuk edecek.

STANDARD LIEGE - AKHİSAR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Akhisarspor, UEFA Avrupa Ligi J Grubu ikinci maçında Belçika ekibi Standard Liege'e konuk olacak. Belçika'nın Liege kentindeki Maurice Dufrasne Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak Standard Liege-Akhisarspor karşılaşmasında Avusturya'dan Manuel Schuettengruber düdük çalacak. Standart Liege - Akhisar Belediyespor maçı beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Maçın internet yayını olan beIN Connect üzerinden de izlenebilecek.

AKHİSAR İÇİN KRİTİK MAÇ

Akhisarspor teknik direktörü Cihat Arslan, maçın oynanacağı Liege kentindeki Maurice Dufrasne Stadı'nda yeşil-siyahlı takımın futbolcularından Güray Vural ile basın toplantısı düzenledi. Arslan, "İlk maçlar istenen şekilde geçmedi. İki takım açısından da bu maç kazanıldığında çok fazla şey ifade edecek ve hedefler devam edecek. Diğer türlü gruptan çıkma hedefleri biraz daha sekteye uğrayacak. Bu yüzden bizim açımızdan da rakibimiz açısından da kritik bir maç. Amacımız futbolun kendi içindeki doğruları sahaya yansıtmak. Kendi kişiliğimizi kendi duruşumuzu sahaya yansıtmak. Tabii ki galibiyet istediğimiz bir şey. Rakibin de gücünü kabul ederek oynayacağımızı belirtmek istiyorum." şeklinde konuştu.

STANDART LIEGE'NİN TÜRK TAKIMLARI İLE 4. MAÇI

Türk takımlarına karşı Avrupa kupalarında 3 maça çıkan Standard Liege, bu müsabakalarda mağlubiyet almadı. Belçika temsilcisi 3 müsabakada sahadan 1 galibiyet ve 2 beraberlikle ayrıldı. İlk olarak 1967-1968 sezonu Kupa Galipleri Kupası ilk turunda Altay'la eşleşen Standard Liege, Bekçika'da oynadığı ilk maçı 3-2 kazanırken, rövanşta 0-0'lık beraberlikle adını ikinci tura yazdırdı. Standard Liege, 2004-2005 sezonu UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda Beşiktaş'la birlikte yer aldı. Belçika ekibi, siyah-beyazlılarla İstanbul'da yaptığı tek maçta 1-1 berabere kaldı.



STANDARD LIEGE - AKHİSAR MAÇI MUHTEMEL İLK ONBİRLER

Akhisar Belediyespor'da sakat Serginho'nun yanısıra Avrupa Ligi kadrosunda yer almayan Bokila ve Larsson da forma giyemeyecek.

STANDARD LIEGE: Ochoa, Cavanda, Luyindama Oimirot, Carcela, Marin, Agbo, Djenepo, Fai, Lifis, Sa

AKHİSAR: Fatih, Vrsajevic, Mustafa, Caner, Kadir, Eray, Sissoko, Güray, Manu, Regattin, Seleznov