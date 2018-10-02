Porto - Galatasaray maçını yayınlayacak kanal belli oldu

Devler Ligi arenasına 3-0'lık Lokomotiv Moskova galibiyetiyle başlayan sarı-kırmızılılar, Porto karşısında da puan ya da puanlar alarak yoluna doludizgin devam etmek istiyor. Dragao Stadı'nda 22:00'de başlayacak olan mücadeleyi yayınlayacak olan kanal belli oldu.

Mücadele BeIN Sports'tan naklen yayınlanacak. Yayıncı kuruluştan konu ile ilgili şu açıklama yapıldı:

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin Türkiye yayın haklarına ilişkin görüşmeler halen devam ediyor UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı bu hafta da beIN SPORTS’ta

FC Porto ile temsilcimiz Galatasaray arasında yarın gece saat 22.00’de oynanacak karşılaşma dahil olmak üzere, Devler Ligi'nin ikinci haftasındaki 16 müsabaka, beIN SPORTS ekranlarında olacak.

Sporun Yıldızı paketi bulunan Digiturk üyeleri, UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki ikinci hafta müsabakaları ile birlikte sarı kırmızılı temsilcimizin heyecan dolu Porto maçını ek bir ücret ödemeden izleyebilecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bugün oynanacak 8 karşılamayla başlayacak ikinci hafta heyecanı, sarı kırmızılı temsilcimizin Çarşamba akşamı saat 22.00’de Portekiz temsilcisi Porto ile oynayacağı müsabaka ve aynı gece oynanacak diğer 7 karşılaşmayla birlikte devam edecek.