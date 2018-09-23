Loris Karius: Geçmişteki hatalarımla...

Karius, "Jürgen Klopp ile hiçbir problemim yok. Kendisiyle iyi bir ilişkimiz var. Beni Mainz'dan Liverpool'a getiren kendisiydi" dedi.

Beşiktaş'ın Liverpool'dan iki yıllığına kiraladığı Loris Karius, ülkesinde yayım yapan Bild gazetesine birbirinden dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Karius, Liverpool'dan ayrılışıyla ilgili "Hiç kimse benden ayrılmamı da istemedi. Dolayısıyla Liverpool'dan kaçmam gibi bir şey söz konusu değil" dedi.

Karius'un açıklamaları şöyle:

"Geçtiğimiz sezon boyunca düzenli olarak forma şansı buldum. Dolayısıyla normal şartlarda Şampiyonlar Ligi finalinde yaptığım hataları açıklayamam. Belki de böyle olması gerekiyordu.

Sürekli oynamak istediğim bir yaştayım. O yüzden Alisson Becker'in transfer edilmesinin ardından İstanbul'a gelmeyi seçtim.

Ramos'un bana attığı dirsek kasıtlı mıydı, bilmiyorum. Bunu bilecek kişi yalnızca Sergio Ramos'un kendisidir.

Müdahale sonrası yere düştüğümde kendi kendime 'Ne oluyor?' dedim. Maçın adrenaliniyle yalnızca oyuna devam etmeyi düşündüm.

Bununla birlikte hiçbir bahanenin arkasına sığınmıyorum. Bu hataları yapmayabileceğimi biliyordum.

Şu anda eski dengemi geri kazanmaya ihtiyacım var. Geçmişteki hatalarımla başa çıkmak zorundayım. Zira kendimi ateşe atamam.

Jürgen Klopp ile hiçbir problemim yok. Kendisiyle iyi bir ilişkimiz var. Beni Mainz'dan Liverpool'a getiren kendisiydi.

Hiç kimse benden ayrılmamı da istemedi. Dolayısıyla Liverpool'dan kaçmam gibi bir şey söz konusu değil."