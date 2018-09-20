Fenerbahçe - Dinamo Zagreb maçı hangi kanalda?

Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi grup ilk maçı için geri sayım başlarken en çok merak edilenlerden biri de karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağı.

Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçı için geri sayım başladı. UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda mücadele edecek Fenerbahçe'nin grup ilk sınavı Hırvat ekibi Dinamo Zagreb karşısında olacak. Avrupa arenasında 223. maçını Dinamo Zagreb'e karşı yapacak Fenerbahçe, bu maçlarda rakip filelere 275 gol atarken kendi kalesinde 328 gol gördü. Sarı lacivertliler, Dinamo Zagreb deplasmanından galibiyetle ayrılarak evine mutlu dönmek istiyor. Karşılaşma ile ilgili en çok merak edilenlerlerden biri de mücadelenin hangi kanalda yayınlanacağı. Peki, Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçının detayları...

DİNAMO ZAGREB - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçı bugün saat 22.00'de başlayacak. Başkent Zagreb'de Maksimir Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı İngiliz hakem Craig Pawson yönetecek. Karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağı henüz belli değil. Yayıncı kuruluş belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.

MUHTEMEL 11'LER

DINAMO ZAGREB: Zagorac, Stojanovic, Kevin, Emir, Mario Musa, Sunjic, Hajrovic, Gojak, Olmo, Orsic, Gavranovic.

TEKNİK DİREKTÖR: Nenad Bjelica

FENERBAHÇE: Harun, Şener, Skrtel, Neustadter, İsmail, Jailson, Mehmet Topal, Ayew, Benzia, Aatif, Slimani

TEKNİK DİREKTÖR: Phillip Cocu