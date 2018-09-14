Tahkim'den Hasan Şaş ve Belhanda kararı

TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray Antrenörü Hasan Şaş ve Belhanda ile ilgili kararını açıkladı.

Tahkim Hasan Şaş'ın 3 maçlık hak mahrumiyeti cezasını 2'ye indirirken, Belhanda'nın 3 maçlık cezasını onadı.

Tahkim Kurulu açıklaması şöyle:

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin antrenörü Hasan Gökhan Şaş ve Futbolcu Younes Belhanda ile ilgili PFDK'nın 06.09.2018 tarihli E.2018-2019/42 K.2018-2019/69 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin antrenörü Hasan Gökhan Şaş'ın FDT'nin 41/1-c, 35/4. ve 10/2. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 19.500,00 TL para cezasının; 2 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve13.000,00 TL para cezası olarak düzeltilerek onanmasına oybirliği ile,

- Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin Futbolcusu Younes Belhanda'nın rakip takım furbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. Maddelesi uyarınca 3 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasındasübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Erteleme taleplerinin reddine, oybirliği ile karar verilmiştir.