'Mesut’un ırkçılık iddiaları saçmalık'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İngiltere'yi ziyareti sırasında, Erdoğan ile bir araya gelen Arsenal takımı oyuncusu Mesut Özil ve Manchester City takımı oyuncusu İlkay Gündoğan'ın Erdoğan ile birlikte çektirdikleri fotoğraf Almanya'da büyük tepkilere neden olmuştu. Dünya kupası öncesinde Avusturalya ile oynanan hazırlık maçında yuhalamaya varan tepkilerle karşılan Türk kökenli oyunculara, Alman Milli Takımı destek çıkmış ve yapılanların yanlış olduğunu dile getirmişlerdi.

Şampiyona sonrasında Alman Futbol Federasyonu'nu oldukça sert bir şekilde eleştiren Özil, "Almanya Futbol Federasyonunun üst düzey yöneticilerinin Türk kökenime saygı göstermemeleri ve beni bir siyasi propaganda aracına dönüştürmeleri, işleri dayanılmaz noktaya getirdi. Bunun için futbol oynamıyorum. Ayrımcılık asla kabul edilemez" açıklamasında bulunmuştu.

Özil'in Real Madrid'de oynadığı dönemden takım arkadaşı olan Toni Kross konu ile ilgili olarak," Mesut'un, Almanya Milli Takımı'nda ve federasyonda ırkçılık olmadığını bildiğini düşünüyorum. Aksine, biz her zaman entegrasyona ve çokkültürlülüğe bağlıyız. Mesut bunun en güzel örneklerinden biriydi.Mesut milli takımdan daha güzel bir şekilde ayrılmayı hak etti. Onunla uzun süredir birlikte top oynuyorum ve iyi biri olduğunu biliyorum. Ama milli takımı bırakma şekli doğru değildi. Yaptığı açıklamada haklı olduğu kısımlar, saçmalıktan ibaret olan kısımlar tarafından gölgelendi." yorumunda bulundu.

Mesut'un Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çektirdiği fotoğrafa da değinen Kross," Mesut fotoğraf yüzünden, haklı olarak, eleştirildi ve kendisini açıklama şansını da kullanmadı. Bundan bağımsız olarak, futbol takımımızın liderleri ve oyuncular tarafından her daim desteklendi. Dünya Kupası'ndan sonra da, diğer oyuncular gibi, performans nedeniyle eleştirildi. Elbette, performans konusunda aldığı eleştiriler gereğinden fazla ağırdı ama bir futbolcu olarak bunlarla baş etmek zorundasınız.