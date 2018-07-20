Taraftarları heyecanlandıran paylaşım!

Galatasaray’ın devre arasında Stoke City’ye sattığı Badou Ndiaye geri mi dönüyor? Senegalli yıldız gece yarısı yaptığı bir paylaşımla sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.

Badou Ndiaye, saat 01.00 civarında Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu. Valizi ve pasaportunun bir fotoğrafını paylaşan yıldız futbolcu, Senegal Havalimanı’nda olduğunu da paylaşımına ekledi.

Bu paylaşımın ardından sosyal medyada Galatasaray taraftarı uykusuz bir şekilde Ndiaye’nin uçuş rotasını bulmak için yoğun çaba gösterdi. Taraftarlar tüm olasılıkları değerlendirip, Ndiaye’nin İstanbul’a mı yoksa Stoke City’nin Almanya’daki kampına mı gittiğini çözmek için firmaların uçuş planlarını araştırdı. Ndiaye’nin paylaşımında kullandığı emoji de taraftarları umutlandırdı.