Kenan Sofuoğlu 257 km hızla giderken kaza geçirdi

Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Avustralya'da antrenmanda kaza geçirdi. Sofuoğlu, kazaya rağmen yarınki yarışa çıkacağını söyledi.

257 km hızla kaza yapıp sağ kolundan yaralanan ve sol ayağında büyük bir delik olduğu ifade edilen Sofuoğlu, buna rağmen sıralama turlarına katıldı.

Sıralama turunda üçüncü sırayı kapan milli motosikletçi, yarın Avustralya'da yapılacak yarışta yer alacağını, önümüzdeki hafta ise ameliyat olacağını belirtti.

Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu yaptığı açıklamada, "Bugün 257km/h hızla yaptığımız kazaya rağmen yarınki yarışa çıkıyoruz inşallah! "Zor nefes alıyordum, leğen kemiğimin kırıldığını düşündüm. Sonradan vücudumda yanıklar olduğunu fark ettim." ifadelerini kullandı.



