Fatih Terim'den Mariano açıklaması

İşte Fatih Terim'in Bursaspor maçı sonrası yaptığı açıklamalar:

Ben ciddiyeti seven birisiyim. Skor ne olursa olsun. Ciddi olmak zorundayız. Kaybedilen çok top oldu. Ona sinirlendim. Oyundan zevk aldılar, direkt gole gitmek istediler bu yüzden yaşandı. Çokta fazla kızacak bir şey yok. Bugün baktığımız da 11'e 11 bölümü de düşünecek olursak, 1-0 öne geçip, golleri kaçıran, herhangi bir tehlike kalesinde görmeyen bir takım vardı. Oyunun her anını iyi oynadık. Bursaspor özellikle 11'e 11'de iyi kapanan, iyi mücadele eden bir takım. Onu açmakta, rakip sahada oynamakta başarılı işler yaptık. Oyuncularımı kutluyorum. Bir sonrakini düşünmek zorunda olan bizler oyunun gayri ciddiliğe kaymasına izin vermiyor.

Muslera'nın gelişinde, olmasında hep beraber katkısı olanlardan biriyim. 7-8 sene oldu. Muslera, diğer oyuncularımız gibi uzun yıllar hizmet etmişler arasına girmek üzere. Onun da hata yapmaya hakkı var. Bebekle, başka bir şeyle ilgisi yok. Bebek, huzur demektir. Muslera ile konuştum. Hafta içi dertleştik. Çok iyi bir çocuktur, iyi bir aile babasıdır, güvenebileceğimiz bir kalecidir. Galatasaraylılar müsterih olsun. İnşallah hiç düşmesin. Ben Muslera'ya güveniyorum. Hem karakterine hem oyununa. Bugün de enterasan 22'de 22 yaptı pas olarak, uzun top yapmasına rağmen. Ayağıyla iyi vuruyor. Buna ihtiyacımız da var. Bugün kalecimiz defans oyuncusu gibi oyuna katkı verdi. Onu da iyi yapıyor. Ama zaman zaman hata da yapacak.

İki maçı kaybetmeseydik. Herkes şu an olacak puan durumunu tahmin edebiliyor. Ancak oyunumuzun en kritik anında saha içinde biz oynuyoruz ama pek bir şey söylemiyorum, 1-0 altından kalkmak başka, 2-0'ın altından kalkmak başka. Olanı olmayanı çok kritik anlarda denk geliyor bize. Muhakkak ki onlara da sığınmıyorum. Öyle kritik anlarda, öyle kırılma anları oldu ki. Deplasman ve iç saha sıkıntısı var. Bu bir gerçek. Ama biz deplasmanda bir çok maç kazandık. Kupa lig. Bundan sonra da kazanmaya devam edeceğiz. Buna eminim. Kötü yerlerde kaybettik. Ben hiç bir zaman deplasman ya da iç saha ayırt etmiyorum. Bir insan oynuyorsa her yerde oynar. Bir takım oynuyorsa her yerde oynamalı. Bu devam edecek diye bir şey söz konusu değil. O gün de söyledim, önemli bir krediyi, avantajı yitirdik. 11 maç var. Galatasaray 11'inde de mağlup olmadan gidebilir. Kazanır, kaybeder. Mühim olan pozisyonumuzu korumamız. Çim her yer de çim.

Açıkçası alternatife ihtiyacımız var. Derin bir kadromuz olmadığını söylemiştik. Kenardan gelen arkadaşlkarımızın daha fazla katkı vermesi lazım. İnşallah onu da temin edeceğiz.

Fernando çok önemli bir orta saha oyuncularımızdan birisi. Fernando'nun olmadığı dönemde en büyük kazancımız Donk. Fernando'yu bugün oynatmak istedim ama sonra bir sıkıntı yaşamayalım dedim hazır yavaş yavaş iyileşirken. Önümüzdeki hafta kupa maçımız var. İyi gidiyor. Her an koyabilirim kadroya. Onu kazanabilirsek bizim için çok önemli olur. O döndüğünde imkanlar çoğalabilir. Orta saha da daha zenginleşebiliriz. Başka alternatifimiz olabilir. Belhanda'yı başka bir yerde Feghouli'yi başka bir yerde kullanbiliriz. Umarım gelecek hafta atabiliriz sahaya.

Kimin merakı onu merak ediyorum. Martin iyi oynuyor. Tekniği de iyi oynuyor. Mariano'yu da kaybetmemeye çalışıyoruz. İkisiyle de oynayacağız. Hangisi daha iyiyse sahaya çıkacak. Sağ tarafta iki tane iyi bekimiz var. Muhakkak ki Mariano teknik ama Martin'i de o gözle seyretmek lazım. Mariano'da Martin'de oynayabilir. İkisi de benim için çok önemli. Arkalı önlü de oynayabilirler bazen.