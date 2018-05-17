Fatih Terim'den 17 Mayıs paylaşımı

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında oynayacağı Göztepe maçından 1 puanla ayrılması durumunda 21. şampiyonluğunu ilan edecek Galatasaray'da UEFA Kupası'nın yıl dönümü heyecanı yaşanıyor.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Twitter hesabından bir paylaşım yaptı ve "Biz 17 Mayıs’ta sadece bir kupa kaldırmadık. Galatasaray ruhunu ve kimliğini futbol tarihine yazdırdık. Yenileri için ise nefesimiz yettiğince çalışıyoruz. #NiceKupalara" ifadelerini kullandı.

O dönemki adıyla UEFA Kupası olan, UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan tek Türk takımı olan Galatasaray'ın, tarihi başarısının üzerinden 18 yıl geçti. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim, Twitter hesabından bir paylaşım yaparak UEFA Kupası zaferinin 18. yılını kutladı.

İmparator, paylaşımında "Biz 17 Mayıs’ta sadece bir kupa kaldırmadık. Galatasaray ruhunu ve kimliğini futbol tarihine yazdırdık. Yenileri için ise nefesimiz yettiğince çalışıyoruz. #NiceKupalara" ifadelerini kullandı.