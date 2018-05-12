Süper Lig'den düşen ikinci takım belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Gençlerbirliği, Kasımpaşa'ya deplasmanda 3-1 yenildi ve Kardemir Karabükspor'un ardından Süper Lig'e veda eden ikinci takım oldu. Alkaralar 28 sezon sonra Süper Lig'e İlhan Cavcav Sezonu'nda veda etmiş oldu. İşte Gençler'i küme düşmeye götüren süreç.

Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında Kasımpaşa’ya deplasmanda 3-1 yenilen Gençlerbirliği, 28 sezon sonra Süper Lig’e veda etti. Kasımpaşa deplasmanına mutlak galibiyet parolasıyla çıkan Gençler, 24 ve 36’da Ahmet Oğuz’un gördüğü sarı kartlarla 10 kişi kaldı. Ev sahibi 39, 49 ve 89’da Diagne’nin golleriyle galibiyete uzanıp puanını 46 yaparken Elvis Manu’nun 64’te attığı gol Alkaralar’ı kümede tutmaya yetmedi. 30 puanda kalan Ümit Özat’ın öğrencileri Süper Lig’e veda etti.

28 yıl sonra…

Son 28 yıl boyunca Süper Lig'de aralıksız mücadele eden beş takımdan biri olan Gençlerbirliği, düşme korkusunu 2009 senesinde de yaşamıştı. Samet Aybaba'nın teknik direktörlüğünü yaptığı Gençlerbirliği, Kayserispor'a 4-0 yenilmesine rağmen Antalyaspor'un Ankaragücü'ne attığı golle ligde kalmış ve o yıldan bu yana lige veda etme endişesini hiç bu kadar yakından yaşamamıştı.

İlhan Cavcav'dan sonra taşlar yerinden oynadı

Her şey 20 Ocak 2017 günü başladı. İlhan Cavcav bazı yöneticilerin de teşvikiyle başkanvekili Niyazi Akdaş'ı aramış, “İstifa et. Oğlumu başkanvekili yapacağım” demişti. Niyazi Akdaş da sadece başkanvekilliğinden değil, yönetim kurulundan da istifa etmişti. O gün kulübe gelerek bu kararını yönetim kurulu üyelerine açıklayan Cavcav, akşam eve gittikten sonra fenalaşarak ertesi gün hastaneye kaldırıldı. Cavcav tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.