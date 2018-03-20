Erdoğan'dan Akkuyu açıklaması

Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın '101 İlçeye Doğalgaz Dağıtım Töreni'ne katıldı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Bu yıl, doğalgazı olmayan Şırnak, Hakkari ve Artvin'e de bu hizmeti götürüyor, böylece 81 vilayetimizin tamamını doğalgazın temizliği ve rahatlığı ile buluşturmuş oluyoruz. 2018 yılı sonunda doğalgazın ulaşmadığı hiçbir ilimiz kalmayacak.

İnşallah altyapı çalışmaları tamamlanan Akkuyu Nükleer Santrali'nin inşaatına bu yıl başlıyoruz. Santralin temelini çok yakında değerli dostum Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Putin ile beraber atmayı planlıyoruz.





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