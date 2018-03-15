AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7102 sayılı "Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"u onayladı.
15 Mart 2018 21:48
Seçim güvenliği ve ittifak yasası hakkında gelişme
Erdoğan, seçim güvenliği ve ittifak yasasını onayladı.
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