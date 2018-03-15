Seçim güvenliği ve ittifak yasası hakkında gelişme

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7102 sayılı "Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"u onayladı.