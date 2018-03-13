Kılıçdaroğlu: Erdoğan, Yıldırım ve Bahçeli söz verdi...

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları:

Baskı nekada ağır olursa olsun vazgeçmeyiz. Çünkü biz Kuvayi Milliyeciyiz.

Cumhuriyeti kuranlar ağır bedeller ödediler, yemediler içmediler Osmanlı'nın borçlarını ödediler, şeker fabrikalarını kurdular. Kendi Merkez Bankalarını kurdular ve milli paramızı kendi bankamızda bastık.



Yakın tarihimizi unutturmak istiyorlar, unutmayacağız. Milli ve yerlinin ne olduğunu biz biliyoruz.

CHP liderinden hükümete çağrı: El koyun

ŞEKER FABRİKALARINI KÖYLÜYE VERECEĞİZ



Şeker fabrikalarını özelleştirseler dahi, onları alıp yeniden köylüye vereceğiz.



Muhasebeci kanun metninde mükafatın kazanana verileceği yazılır bu para sizindir, Meclis kasasında kalamaz. Sonra istediğinizi yaparsınz der, sonra Mehmet Akif parayı alır Sarıkışla Hastanesi'ndeki gazilere gönderir parayı. Kurtuluş Savaşı sırasında Atatürk'ün yanında birlikte mücadele etmişlerdir. Bir de günümüze gelelim.



SEN GAYRİ MİLLİSİN

O teklife neden karşı çıktıklarını 7 maddede anlattı

Mehmet Akif Ersoy'u, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını saygı ve sevgi ile anıyoruz.

GÖKHAN AÇIKOLLU'NUN ÖLÜMÜ



Gökhan Açıkollu'nun işkence ile öldürüldüğünü söylemiştim. İstanbul Başsavcılğığı açıklama yaptı, işkence görmemiştir dedi.



Bir insanın durup dururken neden kaburgaları kırılsın? Benim açıklamamdan niye rahatsız oluyorsunuz? Bunları söylemezsem dilsiz şeytandan ne farkım kalır.

Avukat diyor ki, en az 15 kişiyi gördüm, işkence yapılıyordu... Sen savcı olarak bu avukatı çağırıp niye sormuyorsun?

Kılıçdaroğlu'ndan Cumhuriyet ve Sözcü çıkışı

Gökhan Açıkollu'nun kullanması gereken 36 insülüin kullanılmamış.



Köprüde askerin boğazını keserek linç ettiler. Saray'da dedim ki, o da suçtur. Onların da yakalanıp yargı önüne çıkarılması lazım. Bana Bahçeli de Erdoğan da Yıldırım da söz verdi, talimat vereceğiz. Tam tersi oldu. KHK ile bunlar hakkında tahkikat yapılmaz diye karar çıkardılar. Bunlar Müslüman mı? Bunlarda insan sevgisi var mı?



Bir asker linç edilecek sen bunları koruyacaksın. Sonra da diyeceksin ki Türkiye'de demokrasi var, ne demokrasisi.

Sevgili savcı, Gökhan Açıkollu'nun otopsi raporunu niye açıklamıyorsun? Madem işkence yapılmadı açıklayın. Avukatı çağırıp ifadesine bile başvurmuyorsun.



Cumhuriyet nasıl kadın devrimiyse, 2019'da demokrasi devrimi yapacak olanlar da ülkenin kadınlarıdır.





BU SSK'YI KİM BATIRDI? 30 MİLYAR AÇIK VAR

Sağlıkta reform tamam ama bir bakıyorsunuz tamamı yalan. Evde musluğu açtığında 5 çeşit vergi ödüyorsun. Elektrik düğmesine bastın 4 çeşit vergi ödüyorsun. Hastaneye gittin, 9 çeşit vergi ödüyorsun. Bir genelgeleri vardı. Acil servise gidince bu paralar ödenmeyecek. Herkes acile gitmeye başladı. Kaç kişi acile gidiyor? ABD'nin nüfusu 324 milyon, acile giden 130 milyon. İngiltere 53 milyon, acile giden 23-25 milyon. Türkiye'de acile giden, 78 milyon nüfus var, şu anda acile giden 110 milyon 915 bin 470 kişi.

Herkes gidiyor. Türkiye nüfusundan fazla acile gidince önlem aldılar. Bir genelge çıkardılar. 24 saati geçerse ödeyeceksin parayı. Acile giden 24 saat içinde nasıl tedavi olacak, belki yoğun bakım. Bütün bunların tamamını paralı hale getirdiler. Emeklilik yaşını 65'e çıkardılar. Emekli aylığı bağlama oranını düşürdüler ve ne oldu? Benim zamanımda açık 2 milyar 200 milyon liraydı. Şimdi açık 30 milyar lirayı aşmış durumda. Recep Bey niye demiyorsun bunları, bu SSK'yı kim batırdı? 30 milyar açık var.