CHP'den Çavuşoğlu'na şok suçlama

ANKARA (ANKA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, “Afrin kuşatması başlamak üzere. Kuşatma başlamadan Afrin’deki bütün uluslararası konjonktürü de dikkate alarak bir yerel meclisin acilen oluşturulması ve yerel halkın orada temsilinin bir şekilde sağlanması önem taşıyacaktır” önerisinde bulundu.

Yılmaz, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, “İngiltere’de 3 Nisan’ı bir Müslüman’ı cezalandır kampanyasına dönüştüren ırkçıların, İslamifobiklerin ve faşistlerin bu çağrısını kınıyoruz. İngiltere’de hükümetin bunlara ilişkin yargı sürecini başlatmasını ve bunlarla ilgili hukuki süreci bir an önce başlatmasını umuyoruz” dedi.

-BAŞBAKAN’IN AÇIKLAMALARI-

Başbakan’ın açıklamalarına işaret eden Yılmaz, şöyle dedi:

“Sayın Başbakan bir açıklama yaptı ve Türkiye’nin insani kalkınma yardımlarının 2016 ve 2017 yılları toplamı 14.5 milyar dolar olduğunu açıkladı. Özellikle Cerablus’ta, El Bab’ta ve diğer alanlarda, Fırat Kalkanında çalışanlar, ihale alanların pek çoğunun AKP yandaşı olduğunu biliyoruz. Dışarıya cömertken içeridekilerine cimri olmak herhalde bir marifet olmamalı.”

-“YEREL MECLİSİN ACİLEN OLUŞTURULMASI”-

“Afrin kuşatması başlamak üzere” diyen Yılmaz, şöyle devam etti:

“Kuşatma başlamadan Afrin’deki bütün uluslararası konjonktürü de dikkate alarak bir yerel meclisin acilen oluşturulması ve yerel halkın orada temsilinin bir şekilde sağlanması önem taşıyacaktır. Kent meclisi diyebilirsiniz, başka bir şey diyebilirsiniz sivil yapılanmanın bir an önce teşekkül ettirilmesi ve devreye sokulması olabilecek eleştirilerin daha baştan engellenmesi açısından önem ve öncelik taşıyacaktır.

- “DAVULLA ZURNAYLA İLAN ETMESİNDEN HİCAP DUYUYORUZ”-

Dışişleri Bakanı daha geçen şöyle bir açıklama yapıyor. ‘Irak’ta sınır ötesi operasyon olacak, olmalı, Irak ile görüş birliği var. PKK’ya karşı operasyon 12 Mayıs’taki Irak seçimleri sonrası yapılacak.’ Yani hayretler içerisinde kalıyoruz. Dışişleri Bakanı’nın PKK’ya karşı sınır ötesi yapılacak operasyonu davulla zurnayla ilan etmesinden hicap duyuyoruz. Resmen TSK’nın o bölgeye yapacağı operasyonu PKK’ya ihbar ediyor. ‘Kaçın’ diyor. Hazırlığınızı yapın. Bu nasıl bir anlayıştır? Nasıl devlet anlayışıdır? Bu tür operasyonlar örtülü yapılır, gizli yapılır. Esasen haber verme niteliğinde olduğunu, terörle mücadeleyi zayıflatacağını belirtmek istiyoruz. Bunu duyan PKK orada mı kalacak zannediyorsunuz? Yani operasyon başladığında boş alanları mı bombalayacaksınız? Nereye mesaj gönderiyorsunuz?”

-“KENT KONSEYİ”-

,Afrin'ndeki sivil yapılanmanın nasıl olacağına yönelik bir soru üzerine Yılmaz, “Olması gereken oranın gerçek sahipleri. Burada da PKK ve unsurlarının uzaklaştırılması ve kentin daha yaşayabilir bir ortama çekilmesi için meşruiyet açısından kentin sağlıklı yönetimi ve orada bizim ordumuza karşı bir mukavemet olmaması için süreci meşrulaştıracak bir kent konseyi olabilir. Teröre bulaşmamış, Türkiye ile iyi geçinen Türkiye’ye müzahir Suriyeli ama PKK’ya karşı olan ve onun yapılanmasını reddeden unsurlar pekala bu oluşumda yer alabilir” yanıtını verdi.

“Celal Adan’ın açıklamalarını nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusuna Yılmaz, “Hiçbir yorum yapmak istemiyorum” dedi.

- “ÖNCE KENDİ KAFALARINI GÜNCELLEMESİ GEREKİR”-

“Sayın Cumhurbaşkanı İslam’ın güncellenmesiyle ilgili bir ifade kullandı ne dersiniz?” sorusuna da Yılmaz, şu yanıtı verdi:

“Güncellenme isteyenlerin önce kendi kafalarını güncellemesi gerekir. Bu kişilerin samimi olması lazım. Önce kendi kafalarında bir güncelleme yapmaları lazım. Ondan sonra emir verdikleri ona uyar. Yani kendileri gerçek noktada dururlarsa, doğru noktada, emir verdikleri kişiler de o noktada dururlar. Aksi takdirde riyakarlık olur.”