CHP ilçe binasına silahlı saldırı!

Dün gece saatlerinde Balıkesir/Karesi İlçe Başkanlığı binasına pompalı tüfekle saldırı gerçekleştirildi. Olay sırasında binada kimsenin olmadığı belirtildi.

Evrensel'in haberine göre, sabah CHP Karesi İlçe binasını açmak için giden partililer, binanın kurşunlandığını fark etti. İlçe binasının 150 metre yakınında polis karakolu ve birçok devriye aracının sürekli olarak bulunmasına rağmen saldırganların olayı rahatlıkla gerçekleştirmeleri şaşkınlık yarattı. Sabah CHP üyelerinin ihbarda bulunması üzerine polis parti binasına geldi.



CHP Karesi ilçe binasına yönelik gerçekleştirilen saldırının ardından binanın camları ve duvarlarında hasar oluştu (Fotoğraf:Evrensel)

CHP İLÇE BAŞKANI YILMAZ: POLİSİN SÜREKLİ OLDUĞU BİR ALAN

Konuyla ilgili açıklama yapan CHP Karesi İlçe Başkanı Dilek Yalçın "50 metre aşağıda AKP binasının olduğu, sürekli polisin nöbet tuttuğu, 150 metre yukarıda polis karakolunun olduğu binamıza dün gece kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahla ateş edildi. İlçe binamızın camında ve duvarlarında birden fazla saçma izinin olduğu görülüyor. Bunun sorumluları bir an önce hesap vermeli ve gereken yapılmalıdır. Haksızlıklara ve saldırılara hiçbir şekilde boyun eğmeyeceğiz. Günümüz saldırı düzeninde bir tek üyemizin burnu kanarsa hesabını soracağız. CHP ailesine geçmiş olsun" dedi.



Saldırının yaşandığı gecenin ertesinde yolda boş saçma kovanları görüldü (Fotoğraf: EVRENSEL)