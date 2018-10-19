'Ön seçim şartıyla İzmir'e adayım'

TBMM 24., 25., 26. Dönem CHP İzmir Milletvekili Musa Çam, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday adaylığına başvurusunu “tüm üyelerin katılacağı bir ön seçim koşuluyla” yaptı. 25. Dönem milletvekilliği listesinde İzmir’de yapılan ön seçimde 1. Bölgeden birinci çıkarak yer alan Musa Çam, yerel seçim için de üye bazında ön seçim vurgusu yaptı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir eski Milletvekili Musa Çam, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday adaylık dosyasını İl Başkanı Deniz Yücel ve İl Başkan Yardımcısı Hacer Taş’a teslim etti. Her seçim öncesi ön seçim vurgusu yapan Çam, bu kez de “Aday adaylığım İzmir’de tüm üyelerin katılacağı ön seçimle belirlenmesi koşuluyla geçerlidir” dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 8 Haziran 2018 tarihli Cumhuriyet Gazetesindeki demecini hatırlatan Çam, “Sayın Genel Başkanımız Cumhuriyet Gazetesi’ne verdiği o demeçte ‘seçim sistemi değişmeli. Ön seçim olması lazım. Lider sultası var. Listeye yazmazlar diye kimse özgür davranamıyor’ demektedir. Sayın Genel Başkanımızın bu açıklamaları çerçevesinde tüm üyelerin katılımı ile ön seçim İzmir’e ve Türkiye’ye büyük bir coşku ve heyecan verir. Bu nedenle tüm üyelerin katılımıyla yapılacak bir önseçim şartıyla adayım” açıklamasında bulundu.

AZİZ KOCAOĞLU’NA TEŞEKKÜR: ŞIK BİR DAVRANIŞ

İzmir’i yöneten belediye başkanlarını hatırlatan ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun aday olmayacağını 6 ay öncesinden açıklamasından dolayı özel bir teşekkür eden Musa Çam, şunları söyledi: “Bugüne kadar 34 belediye başkanımız güzel İzmir’imizi yönetti. Bu seneler içerisinde hizmet eden tüm belediye başkanlarımızı şükran ve minnetle anıyor, hayatını kaybedenlere rahmet, yaşayanlara da sağlıklı uzun ömür diliyorum. 15 yıldır İzmir’imizi yöneten Büyükşehir Belediye Başkanımız Aziz Kocaoğlu’na ayrıca teşekkür etmeyi bir görev biliyorum. Siyasette 15 yıl çok iyi bir süre. Bu sürenin sonucunda şık bir davranış göstererek kendi isteğiyle veda etmesi ayrıca takdire şayan bir davranış biçimidir. Bizler de İzmirli hemşerileri olarak Aziz beyi her zaman saygı ile hatırlayacak ve anacağız.”

İZMİRLİLERİN KATILIMIYLA YÖNETMEK İÇİN ADAYIM

İzmir’de seçmene dokunan kişiliğiyle tanınan 26. Dönem Milletvekili Musa Çam, bu yerel seçimleri ülke ve halkın geleceği açısından çok önemsediği için aday olduğunu açıklarken, “Bu seçim sadece bir yerel seçim, belediye başkanları ve belediye meclis üyelerinin belirlendiği bir seçim olmayacaktır. Yerel seçimin sonuçları siyasi bakımdan bir dönüm noktası olacaktır” diye konuştu. İzmir’i kentliyle birlikte, ortak akılla yönetmek için aday olduğunu belirten Çam’ın neden aday olduğuna dair başlıklar halinde yaptığı açıklama ise şöyle:

“İzmir'de doğal, kültürel, kentsel değerlere saygılı kentleşmenin gerçekleşmesi, İzmir'in 21. yüzyılda laik, demokratik, sosyal hukuk devletinin bir kenti olması, demokratik katılımla alınacak karar ve uygulamalar ile yönetilmesini sağlayacak bir yerel yönetimi gerçekleştirmek üzere adayım.

Yerel yönetimler için bir rehber niteliğinde olan ve Avrupa Konseyince Mayıs 2008'de kabul edilen Avrupa Kentsel Şartında tanımlanan ilkeler ışığında, yerelin olanak ve potansiyellerinin zenginleştirileceği bir yerel yönetim için adayım.

Kentsel altyapısı yetersiz olan bölgelerde, titiz ve ayrıntılı çalışmayla oluşturulacak yol haritasıyla kentsel dönüşümü ülke bütününde örnek model yapmak üzere adayım.

Kırsalda, yerelde kalkınmayı destekleyerek, ülke genelindeki tarım politikalarının tersine üreticiyi destekleyerek bölgesel kalkınmayı sağlamak ve kendine yeten ülke olma yolunda model oluşturmak üzere adayım.

Toplu taşımayı destekleyecek, düşük gelir grubunda yer alan kentlilerin sırtından ulaşım giderlerini yük olmaktan çıkaracak, tüm dezavantajlı grupların kent yaşamına katılmasını sağlayacak kent içi ulaşım politikasını sağlamak için adayım.

Kentin alt gelir gruplarının yaşadığı mahallelerinde altyapı, ulaşım, sosyal donatı eksikliklerinin tamamlanması için adayım.

İzmir'i sosyal demokrat bir anlayışla, ortak akılla, meslek odaları, STK'lar, demokratik kitle örgütleri yani kentlinin katılımıyla, birlikte yönetmek için adayım.”