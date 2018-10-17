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17 Ekim 2018 23:08
Muharrem Dalkıç, Sancaktepe için aday adayı
Muharrem Dalkıç, CHP Sancaktepe Belediye Başkan Aday Adayı olduğunu açıkladı.
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Muharrem Dalkıç, CHP'den Sancaktepe Belediye Başkan Aday Adayı olduğunu duyurdu.
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