Yargıtay’ın sitesinde kayıtlı parti Yargıtay’a sorulacak

Mahkeme, Ezilenlerin Sosyalist Partisi’nin (ESP) siyasi bir parti olup olmadığının Yargıtay’a sorulmasına karar verdi.

Türkiye’de bir süre tutuklu kalan Alman vatandaşı gazeteci ve çevirmen Meşale Tolu’nun davasında mahkeme, Ezilenlerin Sosyalist Partisi’nin (ESP) siyasi bir parti olup olmadığının Yargıtay’a sorulmasına karar verdi.

Çevirmen Tolu, ‘terör örgütü üyeliği’ ve ‘örgüt propagandası’ suçundan yargılandığı MLKP davasında tutuklandıktan yedi ay sonra, 18 Aralık 2017’de tahliye edilmişti. Tolu’nun yurt dışına çıkış yasağı tahliyesinden sekiz ay sonra kaldırılmıştı.

İstanbul 29’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde Tolu ile ESP MYK üyesi eşi Suat Çorlu dahil beş kişi yargılandığı davanın bugün Çağlayan adliyesinde duruşması görüldü.

Duruşmayı İstanbul Almanya Başkonsolosu Michael Reiffenstuel ve Yeşiller Partisi Temsilcisi Margaret Stumm da izledi

Gazeteci Meşale Tolu, Nisan 2017’de tutuklandığını, cezaevinde de sekiz ay tutuklu kaldığını belirterek “Daha sonra sekiz ay adli kontrol uygulandı. Yurt dışı yasağım kaldırıldı ve ben Türkiye’deki duruşmaları takip edeceğimi söyledim ve geldim. Ancak eşimin yurt dışı yasağı kaldırılmadığı için Türkiye’de yaşıyor ve çocuğum babasını görmeden büyümek zorunda kalıyor. Eşimin yurt dışı yasağının kaldırılmasını talep ediyorum” diye konuştu.

ESP sorulacak

Mahkeme heyeti, Tolu’nun eşi Suat Çorlu ve davanın diğer sanıklarından Mukaddes Erdoğdu Çelik hakkındaki yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasına karar verdi.

Diğer sanıkların adli kontrollerinin devamına karar veren heyet, duruşmayı 10 Ocak 2019’a erteledi.

ETHA’nın haberine göre ise mahkeme, ESP’nin siyasi bir parti olup olmadığını Yargıtay’a soracak.

Ayrıca gizli tanık da celse arasında dinlenecek.

ESP’nin kuruluşu 2010

Yargıtay’ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre ESP 2 Şubat 2010’da kuruldu.

Tutuklu bulunan Çiçek Otlu’nun genel başkanı olduğu ESP’nin kayıtlı 510 üyesi var.