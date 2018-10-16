Kılıçdaroğlu, Kati Piri ile görüştü

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Kati Piri ile görüştü.
Kılıçdaroğlu, Kati Piri ile görüştü

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