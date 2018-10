Sözcü yazarı Soner Yalçın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün fotoğrafını göstererek, 'İnönü'nün elinde Türk bayrağı yok, ABD bayrağı var' açıklaması ve Erdoğan'ın CHP'nin İş Bankası'ndaki hisselerinin Meclis'e taşınıp bu hisselerin Hazine'ye devrinin sağlanılacağı çıkışını yorumladı.

Yalçın, "Toplumsal ittifak sandık başarısı için her seferinde paramparça edildi. Baksanıza Türkiye'yi/grupları barıştıracak tek ortak projeleri/hedefleri yok! Hâlâ… Yok İnönü..Yok İş Bankası…" değerlendirmesinde bulundu.

Yazar Soner Yalçın, sözü Erdoğan'a, AKP'ye, yandaşlara getireceğim diyerek, AKP'nin yerel seçim çalışmalarına başladığını hatırlattı.

"AKP'nin sandık başarısı için her yol mubah! " vurgusu yapan Yalçın, "Dillerinde bir İnönü yalanı…İcraatlarında bir İş Bankası hisselerine el koyma kurnazlığı…Yerel seçim startını verdiler yani! Gruplarının sandık başarısı için her yol mubah! Zaten her seferinde…FETÖ darbesi sonucu oluşan toplumsal ittifakı paramparça ettiler.Fırat Kalkanı'ndan Zeytin Dalı Harekatı'na uzanan Mehmetçik operasyonlarını siyasete malzeme yaptılar. Gruplar arası çatışmayı ortak hedefle– barışla sonlandırmayıp körüklediler. Toplumsal ittifak sandık başarısı için her seferinde paramparça edildi. Baksanıza Türkiye'yi/grupları barıştıracak tek ortak projeleri/hedefleri yok! Hâlâ…Yok İnönü..Yok İş Bankası…" diye yazdı.

