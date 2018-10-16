Bahçeli'den CHP'ye çirkin sözler

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Brunson kararında AKP'yi eleştirmemek için ter döken Bahçeli söz CHP'ye gelince hakaretleri art arda sıraladı.

Bahçeli'nin açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"Küresel düzeydeki anlaşmazlıklar insanlığı derinden sarsmaktadır. Dünya istikrarsız ve belirsiz bir süreçten geçmektedir. Uluslararası toplum kendi kendisinin kuyusunu kazmaktadır. İnsanlık değerleri adalet ve ahlak değerleri yok sayılmaktadır. İsrail Gazze'deki katliamlarına devam etmektedir. Şiddet İsrail'in vazgeçemeyeceği politika haline gelmiştir. Çocuklara silah doğrultacak kadar gözünü kan bürümüştür.

"KUŞATMA VARSA YARACAĞIZ"

Kurulan tuzaklar anbean bozulmuştur. Türkiye düşmanlarının oyunları boşa çıkarılmıştır. Provokasyonlar kaynağında kurutulmuştur. Bölünme tartışmaları, bölücü saldırılar, devlete ve millete yönelik meydan okumalar tehlikeli oyunların önünü açmıştır. Ancak Türk milleti yangına körükle gitmemiş, ihanetçilere prim vermemiştir. Zorluk varsa dayanacağız, kuşatma varsa yaracağız. Gerekirse canımızla, malımızla, son damla kanımızla bu devleti, milleti korkusuzca savunacağız. Bekamızı kurban ettirmeyiz, peşkeş çektirmeyiz.

"ABD NEREYE VARMAK İSTİYOR"

Güney kara sınırlarımız boyunca vahim bir senaryo hayata geçirilmek isteniyor. Çok tehlikeli bir planlama ikmal ediliyor. ABD, terör örgütleriyle düşüp kalkıyor. Türkiye'nin kağıt üzerinde müttefiki görünen bir ülke, Türkiye düşmanlarıyla bir oluyor. ABD tavrını netleştirmelidir. ABD'nin müttefiki Türkiye midir, terör örgütleri midir? Teröriste hoşgörü, yardım ve yataklık insanlığın birikim ve kazanımlarına ihanet sayılmayacak mıdır? ABD nereye varmak istiyor? ABD zehir saçmakta, terörizme çanak tutmaktadır.

"FIRAT'IN DOĞUSU TEHDİT OLMAKTAN ÇIKARILMALI"

Türkiye'yi pervasızca tehdit etmektedir. Büyük Kürdistan bölünme, savaş demektir. Türkiye'nin egemenlik haklarını hiçe saymaktır. Biz bundan sonra NATO çatısı altında nasıl çalışacağız? NATO'nun devamını nasıl temin edeceğiz? NATO varlığını nasıl sağlayacak? Menbiç yol haritası nasıl mümkün olacak? Milli bekamızı itlaf etmek isteyen zulüm koalisyonuna tepkisiz kalamaz. Zeytindalı Harekatıyla nasıl bir mıntıka temizliği yapıldıysa aynısı Fırat'ın doğusunda yapılmalı. Fırat'ın doğusu tehdit olmaktan çıkarılmalıdır. Hainler doğduklarına pişman edilmelidir.

BRUNSON KARARI

Türkiye'den bir evanjelist bir papaz gelip geçmiştir. Türkiye ile ABD ilişkilerini zehirlemiştir. Papaz iki ülkenin diyaloglarını tıkadı. Türkiye ile ABD tarihin en kötü ilişki durumuna çakıldı. Trump papazı hasretle kucaklamış, sanki Vietnam'dan dönen askerleri gibi karşılamıştır. Papaz gitti kavga bitti, seviyesiz Trump'ın yerini sempatik Trump aldı. Trump'ın Türkiye hisleri birden bire değişmiştir. Böyle devlet adamı olunmaz. Bizim adam yerine koymayanı biz insan bile göremeyiz. Türkiye'nin değerini bir papaza indiren bir ülkenin başkanına güven duyulmaz, itibar edilmez. Trump'ın derdi nedir? Türkiye, ABD'nin sömürgesi değildir. Türkiye, ABD'nin eyaleti değildir. Trump Türkiye'yi çadır devletiyle bir tutma ayıbından uzaklaşsın. Trump Türkiye'yi hafife almasın. Bu işin şakası yok. Bu konunun ederi yoktur.

Papazın serbest kalması pek çok soru işaretine neden olmuştur. Gizli tanığın ifadesiyle suçlanması, savcının değişmesi tanıkların ifade değiştirmesiyle serbest kalması bağımsız hukuka ne kadar uygundur? Papaz davasında ifade değiştiren gizli ve kiralanmış tanıklar kimlerdir? Bu gizli tanıklar ifadelerini nasıl değiştirmişlerdir?

"CEMAL KAŞIKÇI OLAYI AYDINLATILMALI"

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın belirsizliği sürmektedir. Zannederseniz Kaşıkçı buharlaşıp uçmuş, yer yarılmış içine girmiştir. Adeta insan aklıyla alay ediyorlar. Bizim temennimiz bu olayın aydınlatılmasıdır. Hiç kimse kaçak güreşmemelidir.

YEREL SEÇİM MESAJI

Siyasetin kaynağı insandır. İnsanın mutluluğu, günümüz siyasetinin odağı olmuştur. 24 Haziran seçimlerine damga vuran Cumhur İttifakının yerel seçimlere istikamet çizmesidir. Oy oranlarıyla yaklaşmıyoruz, aklımızda hep Türkiye vardır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine taarruz planı yapan zillet ittifakının rejim krizi çıkarma niyetlerinin önüne geçmek istiyoruz. Türkiye'nin geleceğini belirleyeceksek, milli ve ahlaki değerde çalışmamız kaçınılmaz bir ihtiyaçtır. Türkiye'nin bekasını riske atamayız. Yeni hükümet sistemini tartışmaya açamayız.

CHP'YE İŞ BANKASI ÜZERİNDEN ÇİRKİN SÖZLER

CHP, İş Bankası hissesi gündeme gelince çılgına döndü. CHP'nin genel başkan yardımcısı diyor ki, CHP olarak her türlü direnme hakkını kullanırız. Bu alçak ifade karşısında sormak lazım ki, eşkıya kimdir, direnme hakkı nedir? Ateş olsanız cürmünüz kadar yer yakarsınız. Siz kim, Atatürk kim? Sizin neyiniz Atatürk'ü hatırlatmaktadır. İş Bankası hissesi Hazine'ye devredilmelidir. Atatürk'ün gerçek varisi Türk milletidir. MHP, CHP'nin İş Bankası hisseleri için kanuni düzenleme yapılırsa desteğini verecektir. Tavsiyemiz, üzerine çöreklendiği hisselerin devredilmesinden korkmamasıdır."