MHP'den Erdoğan'a: Boyunları bükük bıraktınız

Türkiye ile ABD arasında krize neden olan ABD'li rahip Andrew Brunson, Cuma günü görülen duruşmada serbest bırakıldı.

Brunson'ın ABD'ye dönmesinin ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, mahkemenin kararına tepki gösterdi.

“MİLLET'İN VİCDANI YARALADINIZ”

Karara bir tepki de MHP Manisa İl Başkanı Erkan Öztürk'ten geldi. Öztürk sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Olmadı Sayın Cumhurbaşkanım!

Son yaptığınız atamalarda PKK, FETÖ artıkları cirit atıyor. Bunun yanında papaz meselesiyle bedel ödemeye hazır millet'in vicdanı yaraladınız, ABD'nin kasılarak verdiği demeçler karşısında boyunları bükük bıraktınız.

HDP CHP ve İP'in ağzına yal verdiniz... Biz onlardan değiliz, her fırsatta sövmek için fırsat beklemeyiz ancak bu olmadı Sayın Cumhurbaşkanım..."