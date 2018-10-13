İşte Meral Akşener'in Ankara için istediği isim

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Hürriyet Ankara Bürosu’nu ziyaretinde, evinin önündeki protesto gösterisinden ittifaka kadar çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Ankara’da Mansur Yavaş’ın İYİ Parti’yi tercih etmesini çok istediğini belirten Meral Akşener’in mesajları şöyle:

BAHÇELİ’YE YANIT VERMEYECEĞİZ

“Bahçeli kendine bir rol biçti. Bizi bu tarafla meşgul ederek, ışık altına çekmek gibi bir görev edindi. Artık bu rolün parçası olmak gibi bir tavrımız asla olmayacak. Çünkü bizim konuşmamız gereken milletin derdi. O nedenle, kavga çıkarma metotlarının tarafı olmayacağız. Açıklamalarına artık yanıt vermeyeceğiz. Bu ülkede bu tür söylemler sonucunda Madımak yaşandı, benim evim basıldı. 23.30’da demokratik eylem olmaz. Pazartesi Bahçeli hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz.

Akşener'den Brunson yorumu: 3.5 olsun, 4'e razıyız

KORUMA TALEP ETTİK

(Koruma sayısı arttı mı) İçişleri Bakanlığı yaptığım için terörle mücadele yasasına göre korunuyorum. 9 yıl evimin önünde bir polis noktası vardı. Dilekçe vererek iki yıl önce kaldırttım. Dört resmi korumam var. Arttırım ile ilgili arkadaşlarımız müracaat etti İçişleri’ne. Verilmedi, üzerine gitmedim. Sayın Soylu ile Lütfü Türkkan görüştüler. Kalıcı olarak iki koruma verilip verilmeyeceğini göreceğiz.

RESMİ İRTİBAT OLMADI

Yerel seçimler için adı işbirliği, ittifak her neyse. Ne benim ne de Kılıçdaroğlu’nun bilgisi dahilinde, resmi irtibatımız yok. Genel İdare Kurulu’ndaki arkadaşlarıma, ‘Yerel seçimlere giderken görüşleriniz nelerdir. Biz neler yapmalıyız’ diye sordum. İç Anadolu’dan gelenler böyle bir işbirliğine karşı. Batı illerinden GİK üyesi olanlar, olmasının iyi olacağını söylüyor. Tabanda ittifaka bazen liderler ‘hayır’ deseler de mani olamıyorlar. Şu an hiçbir şey söyleyemem.

YAN YANA GELMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL

Selahattin Demirtaş hapiste ve cumhurbaşkanı adayıydı. Söylediklerim, bir hukuk ilkesiydi, insani bir ilkeydi. İnanılmaz bir propaganda oldu. İç Anadolu’da PKK’lı oldum. İlginç bir şekilde HDP’nin bir takım yöneticileri tarafından da faili meçhulcü ilan edildim. Kurumsal olarak HDP ile herhangi bir yan yana gelişimiz mümkün değil.

İŞBİRLİĞİNDE ANKARA BİZİMDİR

(Ankara ve İstanbul’da ittifak) Mansur (Yavaş) Bey’le ilgili olarak partimizi tercih etmesini çok isterim. Çok da sevdiğimiz bir arkadaşımızdır. Mansur Bey’in bir kararı henüz yok. Arkadaşlarımız görüşüyor kendileriyle. Biraz beklemeyi düşünüyor; bu karar da onun hakkı. Bakacağız, göreceğiz. Aday olmadığını söylerse alternatiflerimiz var. Ankara’yla ilgili net bir şey söyleyebilirim. İşbirliği olursa Ankara bizimdir.

ADAY BİZDEN OLUR

Anlaşsak bile aday, İYİ Parti’den olur. İstanbul’da ise oyumuz organik, yani tamamı İYİ Parti’nin seçmeni. İstanbul’da kilit parti oluruz.

BASBAYAĞI KRİZDEYİZ

Basbayağı ekonomik krizdeyiz. Krizin paraya ve finansa bağlı kısmının çözülebileceğine inanıyorum. Üretim fiyatlarıyla perakende fiyatları arasında iki kat fark var. Buna kafa yormamız gerekirken ‘zabıta ekonomisi’ dediğim bir sistemle narh koymak, ‘Şunu indireceksin, bunu kaldıracaksın’ demek sürdürülebilir değil. Yerel seçimin sonuna kadar bunu tutmaya çalışacaklar. Ondan sonra ise hepimizin başına küt diye inecek.

İŞ BANKASI

İş Bankası meselesi, Erdoğan’ın yıllardır başvurduğu CHP-AK Parti kutuplaşmasını sağlama yöntemi. Atatürk’ün vasiyeti oluşunu bir kenara koyarak söylüyorum ne yapacaklar; önce Hazine’ye daha sonra da büyük ihtimalle Varlık Fonu’na. Oradan ya yandaş birisi satın alacak ya da başka birine satacaklar.”