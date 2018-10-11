Kalın'dan Kaşıkçı açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolması soruşturmasına ilişkin, "Suudi Arabistan'ın teklifiyle Kaşıkçı olayının aydınlatılması için ortak çalışma grubu kurulması kararlaştırıldı." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'da girdiği Başkonsolosluk binasında kaybolmasının ardından, "ABD müfettişlerini görevlendirdik" açıklamasında bulunmuştu.

Trump'ın açıklaması, diplomatik kaynaklarca yalanlanmıştı. Diplomatik kaynaklar böyle bir şeyin söz konusu olmadığını aktardı. ABD Başkanı Donald Trump kayıp Suudi gazeteci ile ilgili yaptığı son açıklamada, "ABD'nin soruşturmayı durdurmak gibi bir niyeti yok''ifadesini kullanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump son yaptığı açıklamada ise kayıp Suudi gazeteci ile ilgili olarak, "ABD'nin soruşturmayı durdurmak gibi bir niyeti yok. Kısa zamanda bir raporumuz olacak" dedi.