Akşener: Erdoğan'ın kararını olumlu buluyoruz

Gülseli KENARLI - İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL,(DHA)- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, evinin önündeki olaylarla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı. Akşener, "Ben evimin önüne gönderilen insanlarla ilgili şikayetçi olmadı. Çünkü talimat alıp, gereğini yapmak zorunda kalmışlar. Esasında sorgulanması gereken gönderen iradedir" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yenikapı'da yapılan "Elazığ Tanıtım Günleri"ne katıldı. Akşener, burada gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'li McKinsey ile ilgili "Bütün Bakan arkadaşlarıma, 'Bunlardan fikri danışmanlık hizmeti de almayacaksınız' dedim. Hiç gerek yok, biz bize yeteriz" sözlerinin sorulması üzerine, "Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu kararını elbette çok olumlu buluyoruz. Bu hizmet alımına ilk karşı çıkan siyasi parti biziz. Uyarılarımızın dikkate alınmasından memnuniyet duyuyoruz. Doğru bir iş yapılmıştır, teşekkür ederiz" dedi.

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EVİNE YAPILAN SALDIRI

Akşener, İstanbul'da evinin önündeki olaylarla ise, “Hep kadın kimliğim üzerinden tartışıldı konu. Ama esas o değil. Türkiye çok partili döneme geçildiğinden beri, sert siyasi polemiklerin yaşandığı bir ülkedir. Siyasi tarih okumuş ve anlatmış bir akademisyen olarak bugüne kadar hiçbir siyasi partinin genel başkanının evinin önünde böyle bir nümayiş, böyle bir çirkinlik yaşanmamıştır.

Rahmetli İsmet İnönü ve rahmetli Celal Bayar'ın polemiklerinden yola çıkarak söylüyorum. Tarihinde yok bu. Bunu çok manidar buluyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'nın, Sayın İçişleri Bakanı'nın, İstanbul Valisi'nin İstanbul Emniyet Müdürü'nün tutumları için teşekkür ediyorum. Ben evimin önüne gönderilen insanlarla ilgili şikayetçi olmadım.

Çünkü talimat alıp, gereğini yapmak zorunda kalmışlar. Esasında sorgulanması gereken gönderen iradedir. Türkiye bu tür gerilimlerin bitmesi gereken bir dönemde. Zaten yeteri kadar derdimiz var, yeteri kadar gerilim alanlarımız var. Bir siyasi partinin genel başkanının evinin önünde nümayiş yapılmasını kamuoyunun dikkatine bırakıyorum" şeklinde değerlendirdi.

Akşener, MHP Üsküdar İlçe teşkilatının görevden alınmasının sorulması üzerine ise, “Doğru bir karar" dedi.

AYAĞINDAN SİNİR ALINDI

Meral Akşener, sargılı olduğu görülen ayağının sorulması üzerine ise, “Ayağımdan bir sinir alındı. Hem de bir çivi çakıldı. Şimdi iyileşiyorum. Yavaş yavaş bu aparatı da atacağım" diyerek, ağrı şikayeti ile bu tedaviyi gördüğünü ifade etti.