Bakanlıktan şarbon yalanlaması: Ülkemize yapılan...

"Şarbonla ilgili haberlerin yalan olduğunu görüyoruz."

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, "Yurt dışından gelen hayvanlarda şarbon çıkmadı. Sosyal medyadaki haberlerin birçoğu ülkemize yapılan saldırının bir başka versiyonu" dedi.

Aksu, hayvancılık sektörü konusunda çeşitli çalışmalar yürüttüklerini vurgulayarak, "Bakanlık olarak gece gündüz çalışıyoruz. Çalışmalarımızda geldiğimiz aşamayı bir süre sonra açıklayacağız. Üreticilerimiz ve tüketicilerimiz rahat olsunlar, biz her sorunun üstesinden gelecek güce sahibiz. Hayvancılık, bizim en önde gelen önceliklerimizden biri" diye konuştu.