CHP'de İzmir Büyükşehir'e bir aday daha

CHP Genel Merkezi'nin masasında İzmir için 2 isim var!



CHP Karşıyaka Belediye Eski Başkanı Cevat Durak, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday adaylığını açıkladı. Durak, “En mükemmelini yaparım diyorum. Ardıma baktığımda bu işi yapabilecek kapasitede olduğumu görüyorum. Bir eksik bırakmayacağımı düşünüyorum. Her birlikte bu hedefe yürüyüş yolunda denemeye varım” dedi.

CHP'li isim İzmir adaylığını böyle duyurdu: Ben yıllardır bekliyorum

CHP İzmir’de yerel seçim ateşi yanmaya başladı. Partinin kalesi olarak nitelendirilen İzmir’de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Büyükşehir yarışında ‘yokum’ derken, Karşıyaka Belediye Eski Başkanı Cevat Durak, ‘varım’ dedi.

Cevat Durak

Ege'nin Sesi'nden Mukaddes Aytemiz'in haberine göre kamuoyunda birçok ismin geçtiği Büyükşehir yarışına bir yeni isim daha eklendi. Karşıyaka Belediye Eski Başkanı Cevat Durak, adaylık açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Aziz’in dünkü demecinden sonra ben de bugün itibariyle bu konuda genel merkezin, genel başkanın söylemleri doğrultusunda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığına adayım. Bu sürecin içine girdim. Projelerimle her şeyimle hazırım. Ben oldum olmadım, başka kim olursa olsun arkasında dururum. Burada önemli olan partimin başarısı. Büyükşehir için hazırlıkta yaptım, Aziz’in bıraktığı yerden devam edeceğiz.

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"Herkesten oy alma şansım var”

Ama onları yaparken de mutlak kendimizin de 40’ın üzerindeki şehir içi trafiğini azaltacak altgeçitler yapmamız gerekiyor. Birkaç yerde de üst geçitler yapmalıyız. Bunun dışında ikinci İzmir yolunu mutlaka açmamız lazım. Yeniden hayata geçmeli. Bir taraftan bir türlü çözülemeyen bir çöp sorunumuz var, ona çözüm bulmalıyız. Körfezde sorunlarımız var. Temiz bir körfeze ihtiyacımız var. Bu şehrin çağ atlaması lazım. Turizm projelerine ihtiyacımız var.

Ben de bu konuda üzerime düşeni yapmaya hazırım. Partime de seçim kazandırmak için her şeyi yaparım. Herkesten de oy alma şansım var. Geriye döndüğümde teknik bir insanım. Deneyimse yıllardır partide yaptıklarım da ortada. Yıllarca ilçe başkanlığı, yöneticilik yaptım. Aranan şartlara uygun bir adayım ve ben de bu yarışta varım. En mükemmelini yaparım diyorum. Ardıma baktığımda bu işi yapabilecek kapasitede olduğumu görüyorum. Bir eksik bırakmayacağımı düşünüyorum. Her birlikte bu hedefe yürüyüş yolunda denemeye varım. “