Berberoğlu’nun avukatları AYM’ye başvuracak

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Enis Berberoğlu’na, durdurulan MİT tırları görüntülerini eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar’a ilettiği iddiasıyla yargılandığı davada, “gizli kalması gereken bilgileri açıklamak” suçundan verilen 5 yıl 10 ay hapis cezasını onamış, milletvekilliği sona erinceye kadar cezasının infazının durdurulmasına ve salıverilmesine karar vermişti.
Kararın ardından tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edilen Berberoğlu’nun avukatları, Anayasa Mahkemesine hak ihlali iddiasıyla bireysel başvuru yapacak.