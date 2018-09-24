MHP, af kapsamı dışındaki suçları açıkladı

MHP af yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız yaptığı açıklamada devlete karşı işlenen suçların kapsam dışı olduğunu vurgularken, tekliften 162 bin tutuklu ve hükümlünün yaralanacağını söyledi.



MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın açıkalmasındna satır başları şöyle:

"Yerel suçlar istisnalar dışında yeni ceza kanununda tarif edilen suçalrdır. kapsam dışına alınan suçlar, önceki basın açıkalmasında türk ceza kanunundaki başlıklaıryla vermiştik.

"Devlet güvenliğine akrşı suçlar, miklli savunmaya, devlet sırlarına akrşı casusluk suçları.

"Kasten adam öldürme, kasten adam öldürmenin nitelikli halleri kapsam dışıdır.

"İnsan üzerinde deney kapsam dışındadır.

"Mustafa Kemal Atatürk'e karşı işlenen suçlar kanun kapsamı dışındadır.

"Devlete karşı işlenen suçlar kapsam dışıdır."

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