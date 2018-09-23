CHP'li Gürer: Statlardan Atatürk'ün ismi neden siliniyor?'

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, bazı illerde yıkılıp yeniden inşa edilen statlardan “Atatürk” isimin silinmesine, soru önergesiyle tepki gösterdi. Gürer, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a yönelttiği önergede, “Statlardan Atatürk isimleri neden siliniyor, bu hatadan dönülecek mi?” diye sordu.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yıkılıp yeniden yapılan statlarda Atatürk isminin silinerek “Arena” isminin kullanılmasının gerekçesinin açıklanmasını istedi."

AYIP…

"Konuyu, soru önergesiyle TBMM gündemine taşıyan Gürer, “Ülkemizde illerde statlar yıkılıp yeniden inşa edildiğinden stat adlarının değiştirildiği görülmektedir. Özellikle ülkemizin kurucusu bugün bulunduğumuz mevki ve makamların varlığını sağlayan önderimiz Mustafa Kemal Atatürk adının silinmesi en sade ifadeyle ayıptır” dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da bir konuşmasında “Arena” isimli stat adlarına tepki gösterdiğini anımsatan Gürer, neden Atatürk ismi silinen ve Arena ismiyle anılan statlarda isim değişikliği yapılmadığını sordu.

"İNÖNÜ ADIDA SİLİNDİ"

Ömer Fethi Gürer, Antalya, Afyon, Konya, Bursa Sakarya, Giresun, Antakya, Rize, Kayseri ve Eskişehir illerindeki statlarda Atatürk isminin silindiğini, Beşiktaş İnönü ve Kocaeli İsmet Paşa statlarından da “İnönü” isminin çıkarıldığını hatırlattı.

HATADAN VAZGEÇİLECEK Mİ?

CHP Milletvekili Gürer, statlardan Atatürk isminin silinmesinin bir açıklaması var mıdır? Bu konuda yapılan hatalardan vazgeçilmesi düşünülmekte midir?” şeklindeki sorulara da yanıt istedi.



