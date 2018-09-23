Erdoğan'ın yeni danışmanı özgeçmişini neden saklıyor?

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Cumhurbaşkanı danışmanlığına uzun süredir Erdoğan'ın sosyal medya hesaplarını da yöneten Yeni Şafak yazarı İsmail Cesur atandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Cumhurbaşkanı danışmanlığına İsmail Cesur atandı.

Dışişleri Bakanlığında açık bulunan teftiş kurulu üyeliğine ise Şule Öztunç getirildi.

Odatv'de yer alan habere göre İsmail Cesur, uzun süredir Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sosyal medya hesaplarını yöneten bir isimdi. Aynı zamanda Yeni Şafak yazarı olan Cesur, Türkiye’nin en ünlü lokanta zincirine sahip bir ailenin de üyesi.

Cumhurbaşkanının bu sabah atama kararını imzaladığı Cesur’un açıklanan özgeçmişindeki bir detay dikkatlerden kaçmadı.

Cesur’un Yeni Şafak gazetesinde ve paylaşılan yerlerde aynı özgeçmişi bulunuyor. O özgeçmişte şu ifadeler kullanılıyor:

“1988 yılında İstanbul'da doğan İsmail Cesur, yüksek öğrenimini 2011 yılında İngiltere'nin Reading Üniversitesi'nde Uluslararası Hukuk alanında tamamladı. İsmail Cesur 2012 yılında Başbakanlık Müşaviri olarak kamuda göreve başladı. 2014 yılından bu yana Cumhurbaşkanlığı'nda uzman olarak görev yapan İsmail Cesur , Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsi sosyal medya hesaplarının yönetiminden sorumludur.”

Eğitim alanında “yüksek öğrenimini 2011 yılında İngiltere'nin Reading Üniversitesi'nde Uluslararası Hukuk alanında” tamamlayan Cesur’un nedense Türkiye’de hangi üniversiteyi okuduğu paylaşılmıyor. İsmail Cesur , aslında yurt dışı eğitiminden önce Fatih Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Meseleler alanında lisans eğitimi aldı. Üstelik Cesur, Fatih Koleji’nde de lise öğrenimini gerçekleştirdi.

Öyle ki Fatih Üniversitesi ve Fatih Koleji Türkiye’nin yakından tanıdığı bir kurum. Fatih Koleji, 15 Temmuz FETÖ’cü darbe girişiminin ardından başlayan süreçte Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılmıştı.

İşte İsmail Cesur’un özgeçmişine dair görseller: