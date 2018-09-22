Mersin için aday adaylığını resmen açıklayacak

İstemihan Talay, 23 Eylül Pazar günü saat 14:00 de CHP İl binasında Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday adaylığını kalabalık bir topluluk huzurunda açıklayacak.

İstemihan Talay Kimdir?



1945 yılında Tarsus'ta dünyaya gelen İstemihan Talay, Tarsus Amerikan Kolejini bitirdikten sonra 1968 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde mezun oldu.Kamu yönetimi dallarından çeşitli dallarda görev yapan İstemihan Talay, 1987 yılında yapılan genel seçimlerde kontenjandan Mersin Milletvekili seçildi ve 4 dönem Milletvekilliği yaptı.



İstemihan Talay, 55.’nci, 56.’ncı ve 57.’nci Hükümetlerde Kültür Bakanı olarak görevine devam ederek hizmet verdi.