Mustafa Sarıgül'den Şişli için ilk miting

Yaklaşan yerel seçimlerde Şişli Belediye Başkanlığı için aday Mustafa Sarıgül ilk mitingini Mecidiyeköy Gülbağ Mahallesi'nde yaptı.

Binlerce kişilik kalabalığa hitap eden Mustafa Sarıgül, Büyükşehir Belediye seçimleri için CHP'ye destek mesajı vererek, "Sadece Şişli için çalışmakla kalmayacağız, aynı zamanda partimin Büyükşehir adayı kim olursa elele kapı kapı dolaşacağım" dedi.

Yerel seçimlerde Şişli Belediye Başkanlığı için adaylığını açıklayan Mustafa Sarıgül, Gülbağ Mahallesi"nde bulunan Çorum Maksut Köyü Derneğini ziyaret etti.



Dernek binasının önünde toplanan binlerce kişilik kalabalığa konuşan Sarıgül, Şişli'ye yeni ve ses getirecek projeler ile döneceğini söyledi.



Partisi tarafından adaylığı resmi olarak açıklandıktan sonra projelerini tanıtacağı belirten Sarıgül, konuşmasında şunları söyledi:



"İlk günkü kadar heyecanlıyım. Çünkü Şişli benim kalbim, Şişli benim yürüdüğüm yol. Geniş bir ekiple Şişli için yeni projeler hazırlıyoruz, yurttaşlarımızla fikir alışverişinde bulunuyoruz. Yeni Şişli Türkiye'nin en önemli merkezlerinden birisi olacak, yerel yönetimlerde örnek model olacak.

Daha önce olduğu gibi önümüzdeki dönem yapacağımız her projede yurttaşlarımızın yüzde yüzünün onayını alacağız. Şişli Londra ve Paris ile yarışan bir kent haline gelecek. Esnafımızın, kadınlarımızın, gençlerimizin yüzünü güldürecek projelerle dönüyoruz. Bu projelerle özellikle şişli li gençlerimize istihdam saglayacağız. Hedefimiz yuzde 70 lik rekor bir oy ile gönulleri fethetmek.



Bu seçimde sadece Şişli için çalışmakla da kalmayacağım, partim Büyükşehir'e hangi ismi aday gösterirse onunla elele verip kapı kapı dolaşacağım. Ortak bir sinerji yaratacağız. Geçen seçimde az farkla kaybettiğimiz İstanbul'u CHP'ye kazandıracağı mıza inanıyorum"