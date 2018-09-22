Bahçeli'den Beşar Esad çıkışı

MHP kadın kolları tarafından "Kadınlar Güçlensin, Türkiye Büyüsün" temasıyla düzenlenen Genişletilmiş İstişare Toplantısı'nda konuşan Genel Başkan Devlet Bahçeli, "İdlib krizinin çözümü için katil Esad'la görüşülmesinin zorunlu olduğunu söyleyenler akıllarını başlarına almalıdır'' diyerek şu vurguyu yaptı:

'İHANET DEĞİLSE GAFİLLİK'

''Terör örgütleriyle mücadele eden Türkiye'yi eli kana bulaşmış bir katille aynı masaya oturtmak heves ve densizliği, eğer ihanet ve işbirlikçilik değilse kesinlikle gafilliktir."

'ZALİM ESAD'LA GİDİLECEK YER YOK'

Milli bekanın savunulmasının kararlı ve tavizsiz ölçüde sürdürüldüğünden söz eden Bahçeli, şöyle devam etti: "İdlib'de oluşturulan gözlem noktaları da bu kapsamda görevini başarıyla icra etmektedir. Suriye'nin geleceğinde ise tek söz sahibinin Suriye halkı olduğu asla unutulmamalıdır. Ve de zalim Esad'la gidilecek hiçbir yer yoktur, olamayacaktır."