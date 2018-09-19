'Bu pilav daha çok su kaldırır'

Sözcü'den Rahmi Turan, hediye edildiği iddia edilen uçakla ilgili , "Alın sizin olsun bu uçak. Para-mara istemem” demiş! Vay be, cömertliğe bak!" ifadelerini kullandı.

İşte Rahmi Turan'ın yazısı:

Biz Katar Emiri'nin hibe ettiği uçağın değerinin 400 milyon dolar olduğunu söylüyorduk. Eksik yazmışız. Cumhurbaşkanı Erdoğan rakamı düzelterek:

“Katar uçağı satıyordu, bildiğim kadarıyla 500 civarındaydı (500 milyon dolar). O esnada biz de ilgilendik” dedi.

Ülke olarak ilgilenmişiz! Oysa borç batağındayız. Dolar krizi can yakıyor. Milletin yastık altındaki dolarlarını Türk Lirası'na çevirmeleri isteniyor, bu konuda sürekli anonslar yapılıyor. İşte böyle bir ortamda Sayın Erdoğan, Katar'ın satışa çıkardığı, eşi benzeri olmayan süper lüks dev uçakla ilgileniyor.

Şaşırmaz mısınız?

“Hangi parayla almayı düşünüyordunuz?” diye sormaz mısınız?

Neyse ki efendim, Katar Emiri Şeyh Tamim Bin Hamad Al Tani (38), Sayın Erdoğan'ı çok seviyormuş, Türkiye'ye de hayranmış… Eee… “Alın sizin olsun bu uçak. Para-mara istemem” demiş! Vay be, cömertliğe bak!

Dünya tarihi boyunca bir devlet diğer bir devlete, ya da bir şeyh, padişaha, krala veya imparatora bu değerde bir hediye vermemiştir.

Bu rekor hediyenin sebebi sadece “sevgi” olabilir mi?