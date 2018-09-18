'Uçan sarayın karşılığı farklı bir yolla ödenecek'

Takan, "Karşılığı ödenecek ama tiko para ile de değil" diyerek "Ya THY gibi bir kuruluşun hisse senetlerinin devri ya da Halkbank veya önemli bir savunma sanayi kuruluşunun Katar'a verilmesi formülleri üzerinde konuşuluyor" iddiasını yazdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim’in Cumhurbaşkanlığı filosuna hediye ettiği VIP Jumbo Jet için, “Katar Emiri uçağı Türkiye’ye hibe etti. O uçak benim şahsımın değil, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nindir” demişti.

Takan'ın "İŞ'i bilene bırakın!..." başlığıyla (18 Eylül 2018) yayımlanan yazısının ilgili kısmı şöyle:

"Ankara'nın derin kulislerinde konuşulanlara göre, uçak hibe değil. Karşılığı ödenecek ama tiko para ile de değil. Ya THY gibi bir kuruluşun hisse senetlerinin devri ya da Halkbank veya önemli bir savunma sanayi kuruluşunun Katar'a verilmesi formülleri üzerinde konuşuluyor. "