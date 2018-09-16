Yandaş yazar: Erdoğan'a başkan demeyelim

Barlas, 'Türkiye'de hemen herkes ‘Başkan'dır... ama bu ülkede bir tane Cumhurbaşkanı vardır' dedi.

Yandaş Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a "Başkan" yerine "Cumhurbaşkanı" denmesini önerdi.

Barlas'ın köşesinden "Başkan değil Cumhurbaşkanı" başlıklı bölüm şöyle:

"Geçmişte hiç yaşamadığımız şey ise anayasal düzenimizdeki ‘Cumhurbaşkanlığı Sistemi'dir. Ancak bir bölüm medya bu sistemi fırsat bilip Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Başkan Erdoğan" demeye başladı. Oysa Türkiye'de hemen herkes ‘Başkan'dır. Kulüp başkanları, dernek başkanları, belediye başkanları v.b. Ayrıca Tayyip Erdoğan da bir partinin başkanıdır. Ama bu ülkede bir tane Cumhurbaşkanı vardır.

Ne dersiniz? Başkan sıfatını Trump'a bırakmak daha doğru olmaz mıydı?"

ERDOĞAN 'BAŞKAN DİYEBİLİRSİNİZ' DEMİŞTİ

Erdoğan, 24 Haziran seçimleriyle TBMM'de yemin etmesinden sonra gazetecilerin, "Size artık Cumhurbaşkanı mı diyelim, başkan mı diyelim?" sorusunu, "Başkan diyebilirsiniz" diye cevaplamıştı.