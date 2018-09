'Emre Çavuş'un failleri neden bulunamıyor?'

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Gazi Mahallesi’nde boynundan vurularak ağır yaralanan ve daha sonra vefat eden Ahmet Emre Çavuş isimli vatandaşın ölümünü ve faillerinin bulunmamış olmasını meclis gündemine taşıdı.

Tekin'in soru önergesi şöyle:

"TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

​Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Süleyman SOYLU tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Saygılarımla 13.09.2018

​ Gürsel Tekin

​ İstanbul Milletvekili​

Ülkemizde “maganda kurşunu” tarafından ölen ve yaralanan insanlarımızın sayısı maalesef her geçen gün artmakta ve ciddi rakamlara ulaşmaktadır. Türkiye'de ortalama her yıl 4 bin 500 kişi bireysel silahlanma nedeniyle yaşamını yitirmektedir. Yaşama hakkı hem Anayasamız hem de tarafı olduğumuz uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınmıştır. Devletin öncelikli görevi kişilerin yaşama hakkını güvence altına almak değil midir?

Türkiye’de bireysel silahlanmada, son beş yılda % 60 oranında artış gözlenmektedir. Her yıl yüzlerce kişi kontrolsüz silahlanma yüzünden hayatını kaybetmektedir.

Ülkemizde maganda kurşununa hedef olanlardan biri de 17 yaşındaki Ahmet Emre Çavuş. 2 Ağustos 2015 tarihinde Gazi Mahallesi’nde arkadaşları ile yolda yürürken bir magandanın silahından çıkan kurşunla yaralanan ve felç kalan Ahmet Emre Çavuş, 2 yıl 11 gün sürdürdüğü yaşam mücadelesini geçtiğimiz yıl kaybetmişti.

Ahmet Emre Çavuş isimli yurttaşımızın dosyasına bugüne üç savcı bakmış, ancak failleri hala yakalanamamıştır.



Bu bağlamda;

1- Ahmet Emre Çavuş isimli yurttaşımızın fail ya da failleri neden bulunamıyor? Cinayetin yeniden ve daha detaylı bir şekilde araştırılması için özel birim oluşturmayı düşünüyor musunuz?

2- Son iki yılda, maganda kurşunu nedeniyle yaralanma veya ölümle sonuçlanan olay sayısı kaçtır? Bu olayların faili olması şüphesiyle yakalanan, tutuklanan, yargılanan ve hüküm giyen kişi sayısı kaçtır?

3- Bireysel silahlanmanın önlenemez artışının nedeni nedir?

4- Maganda kurşunu cinayetlerinin ruhsatsız silahlarla gerçekleşme oranı nedir?

5- Silah alımının zorlaştırılması ve kontrolsüz silahlanmayı engellemek konusunda ne gibi önlemler almayı düşünüyorsunuz?"