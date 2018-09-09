Belediyeden 7.5 milyonluk mobilya: 'Tasarruf halk için'

Cumhuriyet’ten Şeyma Paşayiğit’in haberine göre, kullandığı aracı VIP araca dönüştürerek 60 bin tutarında skandal harcamalarla gündeme gelen Kütahya Valisi ’nin ardından bir skandal da Kütahya Belediye Başkanı’ndan geldi. Kütahya Belediyesi’nin 7.5 milyon liralık mobilya ihalesi imzaladığı ortaya çıktı. İhalede, ithal ve VIP eşyaların yanı sıra 2 bini aşkın koltuğun yer alması dikkat çekti. CHP Kütahya milletvekili Ali Fazıl Kasap, “Valiye haksızlık etmişler. Belediye Başkanı daha hızlı çıktı. İtibarda tasarruf olmaz dediler. İtibar tavan, yatak dahil. Tasarruf halk için. Kemer sıkmaya devam” diye konuştu.

Ekonomik kriz dolayısıyla tepkilere neden olan Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir’in kullandığı aracı 60 bin liralık ihaleyle VIP araca dönüştürmesinin ardından bir skandal da Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu’ndan geldi. Kütahya Belediye Başkanı Saraçoğlu, 7.5 milyon lira değerindeki mobilya ihalesine imza attı. İhalede tam 119 maddelik mal ve miktarları yer aldı.

İhalenin maddeleri içinde tam 33 adet yönetici masası, yönetici masası asma keton (çekmeceli küçük dolap), yönetici çalışma koltuğu, sehpa, yuvarlak toplantı masası yer alırken 665 adet misafir koltuğu, 391 adet toplantı koltuğu, 360 adet konferans koltuğu, 844 adet çalışma koltuğunun rakamları dikkat çekti.

İthal ve VIP eşyalar

Özel kaleme ve 6 başkan yardımcısına ayrı ayrı ve özel yönetici masası, koltuğu ve dolabı seçildi. Eşyalar içinde ithal çalışma ve toplantı koltukları da yer buldu. VIP toplantı masası ve 15 adet VIP toplantı koltuğu olması da ayrıca dikkat çekti.

İhaleyi ortaya çıkaran CHP Kütahya milletvekili Ali Fazıl Kasap, Kütahya’nın son dönemde abartılı harcamalarla gündeme geldiğini belirterek 7.5 milyon liralık mobilya ihalesini “akla ziyan” olarak nitelendirdi. Kütahya Belediye Başkanı Saraçoğlu’nun Vali’den daha hızlı çıktığını söyleyen Kasap, “Valiye haksızlık etmişler. Belediye Başkanı daha hızlı çıktı. İtibarda tasarruf olmaz dediler. İtibar tavan, yatak dahil. Tasarruf halk için. Kemer sıkmaya devam. Bir Belediye Başkanı düşünün ki 7.5 milyon lira tutarında sayısız mobilya alıyor. Buradan başta Kütahyalı vatandaşlarım olmak üzere herkesin bu gerçeği görmesini ve hükümetin ve belediyelerinin halka tasarruftan bahsederken nasıl kendilerinin şatafat içerisinde yaşam sürdüğünü görmesini istiyorum” dedi.