Anıtkabir'de Zafer töreni

30 Ağustos Zafer Bayramı yurdun dört bir yanında kutlanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkânı da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü, yurtta, KKTC'de ve dış temsilciliklerde kutlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkânı 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Binali Yıldırım, kabine üyeleri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Genel Başkanı Meral Akşener ve siyaset dünyasından çok sayıda isim Aslanlı Yol'dan yürüyerek Anıtkabir'e geldi.

Erdoğan Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.