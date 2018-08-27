Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı ile görüştü

DHA’nın Cumhurbaşkanlığı kaynaklarına dayandırdığı haber göre, görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra, güncel konular da ele alındı. Almanya ve Türkiye arasındaki istişare ve işbirliği mekanizmalarının yeniden işlerlik kazanmasının memnuniyet verici olduğu belirtilen edilen görüşmede, ikili ilişkileri geliştirilmesi gerektiği ifade edildi.

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Eylül sonunda Almanya’ya yapacağı devlet ziyaretine ilişkin hazırlıklar da ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Alman mevkidaşı Steinmeier, iki ülkenin Dışişleri, Hazine ve Maliye bakanları arasında önümüzdeki günlerde yapılacak görüşmelerin ilişkilerin daha da güçlendirilmesine ivme kazandıracağını kaydettiler.