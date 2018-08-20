Doğu Perinçek'ten bayram mesajı

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Milletimizin ve İslâm dünyasının Kurban Bayramı'nı kutlayarak şu mesajı yayınladı:

Vatan Savaşında bayram kutlaması

Kaç bayram oldu, Vatan Savaşı koşullarında kutluyoruz.

Savaşlar bir acayip. Kitaplarda okuduğumuz, filmlerde seyrettiğimiz zaman ne büyük fedakârlıklar, ne derin acılar ve ne güzel zafer sevinçleri görüyoruz. Ama yaşarken hayat her şeyiyle devam ediyor ve hepimiz o hayatın içindeyiz. Bu arada cephe haberleri günlük haberlere dönüşüyor, al bayraklı tabutlar, günlük hayatın bir parçası haline geliyor.

ABD, İsrail ve Yunanistan donanmaları, Türkiye’ye Doğu Akdeniz’den namlularını gösteriyor. O namlular filmlerdeki gibi izleniyor. AB’nin 6. Filosuna ve İsrail zırhlılarına çocukların oyuncak savaş gemilerine bakar gibi bakıyoruz. Savaşın olağanüstülüğü ile günlük hayatın olağanlığı arasındaki çelişme cephede bir başka yaşanıyor, cephe gerisinde bir başka.

MEHMETÇİKLE VE POLİSİMİZLE YÜREK YÜREĞE

Her bayramın alışılmış kutlamaları vardır. Ama şimdi köyümüzde, kentimizde, gurbette, nerde olursak olalım Vatan Savaşı mevzilerinde bayram yapıyoruz.

Bugün paylaştığımız sevinç, cepheden gelen sevinçtir. Bugün hepimizin yüreğini yakan acılar ise, yine cepheden gelen acılardır. Mehmetçikle ve polisimizle birlikte aynı gemideyiz. Savaşta hangi mevzide olduğumuzu belirleyen denek taşı budur. Yürekler, Mehmetçikle, Polisimizle ve Köy Korucumuzla birlikte çarpıyor. Birbirimizi kucaklarken, Mehmetçiği kucaklıyor duygusu içindeyiz. Hepimiz savaş mevzisinde olanları kucaklıyoruz. Bugün bayram, Vatan Savaşının duygularını ve sorumluluklarını paylaşmaktır.

İNSANLIKLA OMUZ OMUZA

Türkiye bugün tıpkı İstiklâl Savaşındaki gibi bütün insanlık namına savaşmaktadır ve bütün insanlıkla birleşmiştir. Maduro, Hamaney, Beşar Esad, İbadî, Katar Şeyhi El Sani, Şi Cinping, Putin, Merkel, Macron, Doğudan Batıya bütün iklimlerin devletleri ve halkları Türkiye’nin yanında. Bayramımız artık bağımsızlık, özgürlük, zenginlik isteyen bütün insanlığın bayramıdır. Bu da bize güven vermektedir.

ZAFER BAYRAMLARINA EL ELE

Türkiye, bu savaştan zaferle çıkacaktır.

Vatan Savaşımız, milletin büyük güçlerini birleştirdi.

Vatan Savaşımız, bizi büyük insanlıkla da birleştirdi.

Birleşmenin ve zaferin anahtarı, Vatan Mevzisinde kararlı mücadeledir.

Bu koşullarda zafer bizimdir ve zafer bayramları bizimdir.

Ufuklara umutla ve güvenle bakıyoruz.

Umutları ve güveni paylaşmak, bugünün bayram sevincidir

Bayramınız kutlu olsun!